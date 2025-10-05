Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για ΑΔΜΗΕ: Αν νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές εκβιάζεται η Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει

 05.10.2025 - 11:12
ΠτΔ για ΑΔΜΗΕ: Αν νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές εκβιάζεται η Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει

Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι, και απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όπως ανέφερα και χθες, ευελπιστούμε στην υλοποίηση του σχεδίου, που έχει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, έχει τη στήριξη της ΕΕ, έχει τη στήριξη του αραβικού κόσμου. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα γίνει αποδεκτό από όλες τις πλευρές, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του. Κατ΄επανάληψη έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη να τερματιστεί αυτή η κατάσταση στη Γάζα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος της περιοχής, αλλά και ως κράτος της ΕΕ, πράττει ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση».

Κληθείς να σχολιάσει νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση.

Από κει και πέρα, θέλω να το αναφέρω, αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι, ωστόσο, μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν είναι η Ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, γιατί με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, για τις υποχρεώσεις του καθενός, και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και εμένα, μετά τη συνάντηση μας στη Νέα Υόρκη».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας περί συμμαχιών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία και όλα τα κράτη της περιοχής εργάζονται στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, χωρίς να αποκλείεται ο οποιοσδήποτε που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Άρα, αν ο κ. Φιντάν επιθυμεί η χώρα του να συμμετάσχει σε αυτές τις διεργασίες, το μόνο που έχει να κάνει είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσει και στην επίλυση του Κυπριακού. Άρα, η Τουρκία αποκλείει μόνη της τον εαυτό της μέσα από την καθημερινή της συμπεριφορά».

Ερωτηθείς αν θα ζητήσει συνάντηση με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «με όποιον εκλεγεί το ίδιο βράδυ θα ζητήσω συνάντηση, ναι».

 

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

