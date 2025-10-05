Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑπάντηση ΑΚΕΛ σε ΠτΔ - «Βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΑΚΕΛ σε ΠτΔ - «Βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία»

 05.10.2025 - 14:46
Απάντηση ΑΚΕΛ σε ΠτΔ - «Βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία»

Απάντηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή την απάντηση του σε προηγούμενη κριτική του κόμματος για την στάση της Αστυνομίας στη διαδήλωση για την Παλαιστίνη στη Λευκωσία, έδωσε το ΑΚΕΛ.

Μεταξύ άλλων, το ΑΚΕΛ τόνισε ότι  ο Πρόεδρος «βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Αυτός που βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία είναι ο Ν. Χριστοδουλίδης

Δεν μας παραξενεύει που ο κ. Χριστοδουλίδης αποδίδει τα πάντα σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Ο ίδιος βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία, αφού η κύρια έγνοια του είναι η επανεκλογή του το 2028 και όχι η επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων της κοινωνίας και του τόπου.

Δεν μας παραξενεύει, επίσης, ότι η κυβέρνησή του δεν σέβεται ούτε τους πολίτες ούτε τα μέλη της Αστυνομίας, διατάσσοντάς τα να κτυπούν αδιάκριτα ειρηνικές διαδηλώσεις, απλώς και μόνο για να ικανοποιηθεί το καθεστώς του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.

Η νομοθεσία που υπερψηφίστηκε στη Βουλή από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση – τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ – παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, ενέχει κινδύνους περιστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων και τρέφει την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό των αρχών, όπως επισημαίνει και ο ΟΑΣΕ. Για όλους αυτούς τους λόγους, η νομοθεσία αυτή πρέπει να αποσυρθεί. Και επειδή η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη προφανώς δεν πρόκειται να το πράξει, το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 18χρονος - Οι μαρτυρίες που αξιολογούνται
Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»
Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες - Πού και πότε θα σημειωθούν
Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τις αναφορές για ανάκτηση 251 εκατ. ευρώ - Αντιπαράθεση για το έργο της διασύνδεσης

 05.10.2025 - 14:22
Επόμενο άρθρο

Σύζυγος Πάνου Ρούτσι: «Δεν καλέσαμε τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή

 05.10.2025 - 14:47
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τις αναφορές για ανάκτηση 251 εκατ. ευρώ - Αντιπαράθεση για το έργο της διασύνδεσης

Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τις αναφορές για ανάκτηση 251 εκατ. ευρώ - Αντιπαράθεση για το έργο της διασύνδεσης

  •  05.10.2025 - 14:22
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

  •  05.10.2025 - 15:31
Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και νεκρό άγριο πτηνό στη Λάρνακα - Βαρύ πρόστιμο πληρώνει 55χρονος

Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και νεκρό άγριο πτηνό στη Λάρνακα - Βαρύ πρόστιμο πληρώνει 55χρονος

  •  05.10.2025 - 13:43
Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

  •  05.10.2025 - 07:37
Στα χέρια της Αστυνομίας 47χρονος για εμπρησμό - Έτσι οδηγήθηκαν στη σύλληψη του

Στα χέρια της Αστυνομίας 47χρονος για εμπρησμό - Έτσι οδηγήθηκαν στη σύλληψη του

  •  05.10.2025 - 13:40
Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία

  •  05.10.2025 - 12:58
Παραμένει στη μαρίνα Αγίας Νάπας, λόγω βλάβης το σκάφος από στολίσκο στη Γάζα

Παραμένει στη μαρίνα Αγίας Νάπας, λόγω βλάβης το σκάφος από στολίσκο στη Γάζα

  •  05.10.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα