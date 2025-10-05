Απάντηση ΑΚΕΛ σε ΠτΔ - «Βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία»

Μεταξύ άλλων, το ΑΚΕΛ τόνισε ότι ο Πρόεδρος «βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Αυτός που βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία είναι ο Ν. Χριστοδουλίδης

Δεν μας παραξενεύει που ο κ. Χριστοδουλίδης αποδίδει τα πάντα σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Ο ίδιος βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία, αφού η κύρια έγνοια του είναι η επανεκλογή του το 2028 και όχι η επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων της κοινωνίας και του τόπου.

Δεν μας παραξενεύει, επίσης, ότι η κυβέρνησή του δεν σέβεται ούτε τους πολίτες ούτε τα μέλη της Αστυνομίας, διατάσσοντάς τα να κτυπούν αδιάκριτα ειρηνικές διαδηλώσεις, απλώς και μόνο για να ικανοποιηθεί το καθεστώς του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.

Η νομοθεσία που υπερψηφίστηκε στη Βουλή από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση – τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ – παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, ενέχει κινδύνους περιστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων και τρέφει την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό των αρχών, όπως επισημαίνει και ο ΟΑΣΕ. Για όλους αυτούς τους λόγους, η νομοθεσία αυτή πρέπει να αποσυρθεί. Και επειδή η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη προφανώς δεν πρόκειται να το πράξει, το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου».