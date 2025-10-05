Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

 05.10.2025 - 17:02
Συνελήφθη, δυνάμει διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του από τη Ρωσία μέσω της Interpol, ο 47χρονος ρωσικής καταγωγής, Ισραηλινός πολίτης, Αλεξέι Καρτζγκόρ, ανέφερε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της Αστυνομίας, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα για το θέμα της ισραηλινής εφημερίδας «Γεντιότ Αχρονότ».

Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, ο 47χρονος εκζητούμενος συνελήφθη το Σάββατο στο λιμάνι Λάρνακας και τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσής του στις ρωσικές αρχές.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως ο Αλεξέι Καρτζγκό, συνελήφθη προς εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης που αφορούσε «μια παλιά υπόθεση πειρατείας ενός φορτηγού πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα».

Σύμφωνα με τη «Γεντιότ Αχρονότ» ο Καρτζγκόρ έφτασε στην Κύπρο με πλοίο και δεν γνώριζε ότι εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τη Ρωσία μέσω της Interpol «για συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της πειρατείας του πλοίου Arctic Sea».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Καρτζγκόρ είχε συλληφθεί στο παρελθόν για την υπόθεση και το 2009 αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά διέφυγε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

