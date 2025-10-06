Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαζικά στους δρόμους από σήμερα η Αστυνομία - «Τα μάτια στον δρόμο» - Τι θα ελέγχουν

 06.10.2025 - 06:52
Μαζικά στους δρόμους από σήμερα η Αστυνομία - «Τα μάτια στον δρόμο» - Τι θα ελέγχουν

Η Αστυνομία εξαγγέλλει εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης για την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση και την αντιμετώπιση της οδήγησης χωρίς ελεύθερα χέρια (χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου).

Οι παγκύπριοι τροχονομικοί έλεγχοι, ξεκινούν αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, 2025 και θα διαρκέσουν μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 2025. Η εν λόγω εκστρατεία θα διεξάγεται ταυτόχρονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας Roadpol.

Η απόσπαση της προσοχής των οδηγών εντάσσεται στους πλέον σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας εμπλοκής σε οδική σύγκρουση, αφού περιορίζει τον χρόνο αντίδρασης, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Κατά την τριετία 2022 – 2024, οι οδικοί θάνατοι σε ποσοστό 21,4% και οι σοβαροί οδικοί τραυματισμοί σε ποσοστό 24,3% οφείλονταν στην απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, καθιστώντας την ως την πρώτη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τραυματισμών.

Επιπρόσθετα, τροχονομικοί έλεγχοι θα διενεργούνται και για τροχαίες παραβάσεις που αποτελούν τις κύριες αιτίες πρόκλησης των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων (παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, παραβίαση των ορίων ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης/ναρκωτικών ουσιών).

Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στις συζητήσεις για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή αναμένεται να καθοριστούν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

