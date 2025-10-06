Online φλερτ και ψυχολογία: Πώς επηρεάζει την εικόνα του συντρόφου σου

Συνήθως σκεφτόμαστε πως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία – ένα αθώο μήνυμα είναι, δεν έγινε και κάτι. Όμως, σύμφωνα με την ψυχολογία, τέτοιες φαινομενικά ασήμαντες στιγμές μπορεί να έχουν βαθύτερο αντίκτυπο απ’ όσο πιστεύουμε.

Δεν φταις που κάποιος σου έγραψε, αλλά ο τρόπος που ο εγκέφαλός σου αντιδρά στην εξωτερική επιβεβαίωση και το αίσθημα έλξης είναι πιο περίπλοκος απ’ ό,τι φαίνεται. Ακόμα κι αν δεν ανταποκριθείς, το μυαλό έχει την τάση να κάνει μικρές εσωτερικές συγκρίσεις.

Όταν η προσοχή στρέφεται αλλού

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν συνομιλείς με έναν ελκυστικό ξένο online και υπάρχει υποψία φλερτ, μπορεί – χωρίς να το καταλάβεις – να αλλάξει η εικόνα που έχεις για τον σύντροφό σου.

Αυτό δε σημαίνει ότι σταματάς να τον αγαπάς ή ότι θα τον αφήσεις για κάποιον άλλον. Σημαίνει όμως πως η προσοχή σου διασπάται και αυτό μπορεί να μειώσει, έστω και λίγο, το θετικό συναίσθημα που ένιωθες.

Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί συγκριτικά – κι έτσι, ένας ελκυστικός «άλλος» μπορεί να σκιάσει έστω και στιγμιαία τη σχέση σου. Δεν είναι θέμα λογικής, αλλά μηχανισμός του εγκεφάλου που αναζητά το νέο και το ενδιαφέρον.

Όταν η φαντασία κάνει τη δική της διαδρομή

Σε ένα άλλο πείραμα, άτομα που είχαν δεχθεί διαδικτυακό φλερτ κλήθηκαν να καταγράψουν την πρώτη ερωτική φαντασίωση που τους ερχόταν στο μυαλό.

Οι περισσότεροι δεν σκέφτηκαν τον σύντροφό τους, αλλά κάποιον τρίτο. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη προβληματικής σχέσης, αλλά μαρτυρά το πώς ο εγκέφαλος, ακόμα και ασυνείδητα, μπορεί να αρχίσει να ανοίγει παραθυράκια προς άλλες πιθανότητες.

Οι φαντασιώσεις δεν είναι κακές ή επικίνδυνες από μόνες τους, αλλά είναι ενδείξεις του πώς η προσοχή που δεχόμαστε από τρίτους μπορεί να φέρει μια ανεπαίσθητη αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τη σχέση μας.

Γιατί το φλερτ στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα τόσο αθώο

Το συμπέρασμα των ερευνών είναι πως το online φλερτ – ακόμα κι όταν δεν εξελίσσεται – μπορεί να αποτελέσει μια λεπτή δοκιμασία της συναισθηματικής σου δέσμευσης.

Δεν χρειάζεται καν να απαντήσεις στο μήνυμα· το γεγονός ότι δέχτηκες φλερτ αρκεί για να ενεργοποιήσει εσωτερικούς μηχανισμούς σύγκρισης.

Είναι όπως όταν βλέπεις ένα λαχταριστό γλυκό αμέσως μετά το φαγητό σου – δεν το χρειάζεσαι, αλλά ξαφνικά το γεύμα σου μοιάζει λιγότερο απολαυστικό. Το μυαλό μας σπάνια λειτουργεί αυστηρά λογικά – λειτουργεί με ερεθίσματα και εναλλαγές.

Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει πως κάθε μήνυμα στο Instagram αποτελεί απειλή για τη σχέση σου. Σημαίνει όμως ότι η επίγνωση είναι σημαντική.

Αν επιθυμείς να προστατεύσεις τον δεσμό σου, είναι σοφό να μην αφήνεις τέτοια μικρά ανοίγματα να γίνονται ρωγμές. Δεν μπορείς να αποτρέψεις τα εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά έχεις τον έλεγχο του πού εστιάζεις την ενέργεια και την προσοχή σου. Τελικά, δεν έχει τόση σημασία ποιος προσπάθησε να φλερτάρει μαζί σου – σημασία έχει πώς επιλέγεις εσύ να διατηρήσεις ζωντανή και ουσιαστική τη σύνδεση που ήδη έχεις.

Η συναισθηματική φροντίδα, η επικοινωνία και η συνειδητή παρουσία στη σχέση είναι το καλύτερο «αντίδοτο» σε κάθε εξωτερική πρόκληση.