Ιανουάριος: Πώς θα κυλήσει ο πρώτος μήνας του χρόνου για τα ζώδια

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Κι εσύ σαν τους Καρκίνους βρίσκεσαι ανάμεσα στο «Εγώ» και στο «Εμείς» αυτόν το μήνα, απλά ξέροντές σε, τα λεφτά μου πάνε στο ότι θα κερδίσει το πρώτο. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 18/1 σού ανοίγει το δρόμο για μια νέα αρχή, και όσες σχέσεις και συνεργασίες έχουν ήδη ξεφτίσει μπορούν να πάνε στο καλό. Απαιτείς καλύτερα – και τα καλύτερα θα έρθουν. Σε λίγο.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Δεν ξέρεις γιατί λύσσαξαν όλοι με τη νέα χρονιά, εσύ είσαι κουρασμένη και θα ήθελες απλώς να κοιμηθείς λιγάκι παραπάνω και να αφήσεις πίσω σου το άγχος και τις κακές συνήθειες. Αλλωστε οι πλανήτες αυτόν το μήνα σού σερβίρουν ενδοσκόπηση και ονειροπόληση, τουλάχιστον έως τις 18/1 που μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Ξεκουράσου πρώτα, λάμψε μετά.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Ο μπαμπάς Ποσειδώνας φεύγει πλέον οριστικά απ’ το ζώδιό σου στις 27/1 και για τα υπόλοιπα 39 χρόνια (!) τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Ξέρεις πλέον ποια είσαι και τι θέλεις, ακόμα κι αν αυτό που θέλεις κοστίζει λεφτά που μάλλον δεν θα έχεις. Δεν πειράζει. Ξέρεις επίσης ότι ο πραγματικός πλούτος είναι οι φίλοι σου και ότι αυτοί δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η Νέα Σελήνη στις 18/1 φέρνει νέες συνεργασίες και ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου, όσο όμως και αν βιάζεσαι κριαρίσια να υπογράψεις συμβόλαια και να τις κάνεις πραγματικότητα, περίμενε λιγάκι. Πρέπει πρώτα να βρεις συμμάχους και, κυρίως, να μπει ο Ποσειδώνας στο ζώδιό σου στις 27/1 για να σε βοηθήσει να κάνεις το delulu σου πραγματικότητα.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Στην αρχή του μήνα μπορεί να νιώθεις ότι δεν ξέρεις τι να πεις και πως τα λόγια σου ερμηνεύονται αρνητικά από τους γύρω σου. Ισως και να ’ναι έτσι, αλλά πρέπει να συνεχίσεις. Μην περιμένεις να είναι όλες οι συνθήκες τέλειες για να κάνεις το επόμενο βήμα, δεν θα το κάνεις. Μην χάνεις ευκαιρίες για ταξίδια και σπουδές.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Εμπιστοσύνη, συμβίωση και συντροφικότητα οι λέξεις-κλειδί για το μήνα. Με τον μπαμπά Ερμή και ένα σωρό πλανήτες στον 8ο οίκο σου, είναι εξαιρετικά πιθανό να περάσει μια σχέση στο επόμενο στάδιο – αλλά εξίσου πιθανό είναι να μαλλιοτραβηχτείτε επειδή ξοδεύετε τα χρήματά σας με διαφορετικούς ρυθμούς (εσύ σαν να μην υπάρχει αύριο). Μάθε να μοιράζεσαι.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Το «Εγώ» με το «Εμείς» κονταροχτυπιούνται μέσα σου, με την Πανσέληνο στο ζώδιό σου στις 3/1 και τον Δία ακόμα ανάδρομο, να σου θυμίζουν ότι όσο βάζεις τις ανάγκες σου σε δεύτερη μοίρα τόσο θα τις βάζουν και οι άλλοι. Μάθε να παίρνεις και να απαιτείς, για να μπορείς να συνεχίσεις να δίνεις απλόχερα σε όσους το αξίζουν με τη Νέα Σελήνη στις 18/1.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η χρονιά μπορεί να ξεκινάει ήσυχα και κάπως μελαγχολικά, αλλά μην αφήσεις να σε πάρει από κάτω. Αν μη τι άλλο, μες στην ησυχία μπορείς να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. Ποιες συνήθειες θα αλλάξεις; Με ποιους θα φλερτάρεις και με ποιους θα τσακωθείς; Ποια θα γίνεις τελοσπάντων το 2026; Δεν ξέρω, αλλά ό,τι κι αν διαλέξεις δεν θα είναι καθόλου βαρετό.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ποια ήταν η τελευταία φορά που έβαλες προτεραιότητα όσα σε ενθουσιάζουν; Ναι, δεν θυμάμαι, ούτε οι πλανήτες θυμούνται γι’ αυτό αποφάσισαν να σου φρεσκάρουν τη μνήμη: πρώτα η Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου, μετά η Νέα Σελήνη και ο Αρης σού θυμίζουν τη σημασία του φλερτ και του παιχνιδιού. Ηρθε η ώρα να πεις στο Σύμπαν τι (και ποιον) θέλεις. Ακούει.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Στο σπίτι σου θέλεις να τα αλλάξεις όλα, από τα μαξιλαράκια του καναπέ μέχρι το ποιος κάθεται σε αυτά. Ξεκίνα ήρεμα με μια μικρή ανακαίνιση στις 18/1 με τη Νέα Σελήνη και άσε τις πιο ουσιαστικές αλλαγές και βαθιά ερωτήματα για αργότερα. Με τον Πλούτωνα στον 7ο οίκο σου από 27/1, έχεις όλο το 2026 να μάθεις αν οι σχέσεις σου σε κάνουν ακόμα ευτυχισμένη.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Δεν είναι ότι δεν έχεις τίποτα καινούριο να μάθεις, είναι ότι έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που έχεις ξεπεράσει τους μέντορές σου και καλείσαι να γίνεις εσύ μέντορας των άλλων. Πίστεψε στη δύναμη που έχουν τα λόγια (και τα γραπτά) σου να αλλάξουν τον κόσμο. Μην αφήσεις κανέναν να σε πείσει για το αντίθετο.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

H Νέα Σελήνη στις 18/1 φυσάει ένα αεράκι στα οικονομικά σου που είχαν γίνει μπουρλότο στις γιορτές. Βέβαια με τον μπαμπά Δία ακόμα ανάδρομο και την οικογένειά σου να χρειάζεται οικονομική στήριξη, θα αναζωπυρώσεις τη φωτιά σε χρόνο dt αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει να αρχίσεις το χρόνο με θετική σκέψη, εξωστρέφεια και πίστη στο απίστευτο.

ΠΗΓΗ: marieclaire