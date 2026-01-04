Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΙανουάριος: Πώς θα κυλήσει ο πρώτος μήνας του χρόνου για τα ζώδια
LIKE ONLINE

Ιανουάριος: Πώς θα κυλήσει ο πρώτος μήνας του χρόνου για τα ζώδια

 04.01.2026 - 10:16
Ιανουάριος: Πώς θα κυλήσει ο πρώτος μήνας του χρόνου για τα ζώδια

Πόσο θα παλέψουμε για τα όνειρά μας το 2026; Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3/1 απογοητεύεται με τις αναποδιές, όμως η Νέα Σελήνη στις 18/1 στον Αιγόκερω και η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό στις 27/1 λένε να γραπώσετε τα όνειρά σας και να τα κάνετε πραγματικότητα. Καλή χρονιά!

Αιγόκερως

 

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Κι εσύ σαν τους Καρκίνους βρίσκεσαι ανάμεσα στο «Εγώ» και στο «Εμείς» αυτόν το μήνα, απλά ξέροντές σε, τα λεφτά μου πάνε στο ότι θα κερδίσει το πρώτο. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 18/1 σού ανοίγει το δρόμο για μια νέα αρχή, και όσες σχέσεις και συνεργασίες έχουν ήδη ξεφτίσει μπορούν να πάνε στο καλό. Απαιτείς καλύτερα – και τα καλύτερα θα έρθουν. Σε λίγο.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Δεν ξέρεις γιατί λύσσαξαν όλοι με τη νέα χρονιά, εσύ είσαι κουρασμένη και θα ήθελες απλώς να κοιμηθείς λιγάκι παραπάνω και να αφήσεις πίσω σου το άγχος και τις κακές συνήθειες. Αλλωστε οι πλανήτες αυτόν το μήνα σού σερβίρουν ενδοσκόπηση και ονειροπόληση, τουλάχιστον έως τις 18/1 που μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Ξεκουράσου πρώτα, λάμψε μετά.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Ο μπαμπάς Ποσειδώνας φεύγει πλέον οριστικά απ’ το ζώδιό σου στις 27/1 και για τα υπόλοιπα 39 χρόνια (!) τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Ξέρεις πλέον ποια είσαι και τι θέλεις, ακόμα κι αν αυτό που θέλεις κοστίζει λεφτά που μάλλον δεν θα έχεις. Δεν πειράζει. Ξέρεις επίσης ότι ο πραγματικός πλούτος είναι οι φίλοι σου και ότι αυτοί δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η Νέα Σελήνη στις 18/1 φέρνει νέες συνεργασίες και ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου, όσο όμως και αν βιάζεσαι κριαρίσια να υπογράψεις συμβόλαια και να τις κάνεις πραγματικότητα, περίμενε λιγάκι. Πρέπει πρώτα να βρεις συμμάχους και, κυρίως, να μπει ο Ποσειδώνας στο ζώδιό σου στις 27/1 για να σε βοηθήσει να κάνεις το delulu σου πραγματικότητα.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Στην αρχή του μήνα μπορεί να νιώθεις ότι δεν ξέρεις τι να πεις και πως τα λόγια σου ερμηνεύονται αρνητικά από τους γύρω σου. Ισως και να ’ναι έτσι, αλλά πρέπει να συνεχίσεις. Μην περιμένεις να είναι όλες οι συνθήκες τέλειες για να κάνεις το επόμενο βήμα, δεν θα το κάνεις. Μην χάνεις ευκαιρίες για ταξίδια και σπουδές.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Εμπιστοσύνη, συμβίωση και συντροφικότητα οι λέξεις-κλειδί για το μήνα. Με τον μπαμπά Ερμή και ένα σωρό πλανήτες στον 8ο οίκο σου, είναι εξαιρετικά πιθανό να περάσει μια σχέση στο επόμενο στάδιο – αλλά εξίσου πιθανό είναι να μαλλιοτραβηχτείτε επειδή ξοδεύετε τα χρήματά σας με διαφορετικούς ρυθμούς (εσύ σαν να μην υπάρχει αύριο). Μάθε να μοιράζεσαι.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Το «Εγώ» με το «Εμείς» κονταροχτυπιούνται μέσα σου, με την Πανσέληνο στο ζώδιό σου στις 3/1 και τον Δία ακόμα ανάδρομο, να σου θυμίζουν ότι όσο βάζεις τις ανάγκες σου σε δεύτερη μοίρα τόσο θα τις βάζουν και οι άλλοι. Μάθε να παίρνεις και να απαιτείς, για να μπορείς να συνεχίσεις να δίνεις απλόχερα σε όσους το αξίζουν με τη Νέα Σελήνη στις 18/1.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η χρονιά μπορεί να ξεκινάει ήσυχα και κάπως μελαγχολικά, αλλά μην αφήσεις να σε πάρει από κάτω. Αν μη τι άλλο, μες στην ησυχία μπορείς να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. Ποιες συνήθειες θα αλλάξεις; Με ποιους θα φλερτάρεις και με ποιους θα τσακωθείς; Ποια θα γίνεις τελοσπάντων το 2026; Δεν ξέρω, αλλά ό,τι κι αν διαλέξεις δεν θα είναι καθόλου βαρετό.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ποια ήταν η τελευταία φορά που έβαλες προτεραιότητα όσα σε ενθουσιάζουν; Ναι, δεν θυμάμαι, ούτε οι πλανήτες θυμούνται γι’ αυτό αποφάσισαν να σου φρεσκάρουν τη μνήμη: πρώτα η Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου, μετά η Νέα Σελήνη και ο Αρης σού θυμίζουν τη σημασία του φλερτ και του παιχνιδιού. Ηρθε η ώρα να πεις στο Σύμπαν τι (και ποιον) θέλεις. Ακούει.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Στο σπίτι σου θέλεις να τα αλλάξεις όλα, από τα μαξιλαράκια του καναπέ μέχρι το ποιος κάθεται σε αυτά. Ξεκίνα ήρεμα με μια μικρή ανακαίνιση στις 18/1 με τη Νέα Σελήνη και άσε τις πιο ουσιαστικές αλλαγές και βαθιά ερωτήματα για αργότερα. Με τον Πλούτωνα στον 7ο οίκο σου από 27/1, έχεις όλο το 2026 να μάθεις αν οι σχέσεις σου σε κάνουν ακόμα ευτυχισμένη.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Δεν είναι ότι δεν έχεις τίποτα καινούριο να μάθεις, είναι ότι έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που έχεις ξεπεράσει τους μέντορές σου και καλείσαι να γίνεις εσύ μέντορας των άλλων. Πίστεψε στη δύναμη που έχουν τα λόγια (και τα γραπτά) σου να αλλάξουν τον κόσμο. Μην αφήσεις κανέναν να σε πείσει για το αντίθετο.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

H Νέα Σελήνη στις 18/1 φυσάει ένα αεράκι στα οικονομικά σου που είχαν γίνει μπουρλότο στις γιορτές. Βέβαια με τον μπαμπά Δία ακόμα ανάδρομο και την οικογένειά σου να χρειάζεται οικονομική στήριξη, θα αναζωπυρώσεις τη φωτιά σε χρόνο dt αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει να αρχίσεις το χρόνο με θετική σκέψη, εξωστρέφεια και πίστη στο απίστευτο.

ΠΗΓΗ: marieclaire

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατερίνα Καινούργιου: Το ταξίδι στο Λονδίνο και οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

 04.01.2026 - 09:45
Επόμενο άρθρο

Ζακέτα, φούτερ, μπουφάν: Γιατί ο Μαδούρο εμφανίστηκε κάθε φορά ντυμένος αλλιώς μετά τη σύλληψή του

 04.01.2026 - 10:41
Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, λιγότερο από 24 ώρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Έφτασε νωρίτερα το Σάββατο στη Νέα Υόρκη μέσω της βάσης του Γκουαντάναμο.Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

  •  04.01.2026 - 07:35
Ζακέτα, φούτερ, μπουφάν: Γιατί ο Μαδούρο εμφανίστηκε κάθε φορά ντυμένος αλλιώς μετά τη σύλληψή του

Ζακέτα, φούτερ, μπουφάν: Γιατί ο Μαδούρο εμφανίστηκε κάθε φορά ντυμένος αλλιώς μετά τη σύλληψή του

  •  04.01.2026 - 10:41
Ξεκινά η αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος στο FIR Αθηνών, σε 2-4 ώρες η πλήρης επαναφορά των συστημάτων

Ξεκινά η αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος στο FIR Αθηνών, σε 2-4 ώρες η πλήρης επαναφορά των συστημάτων

  •  04.01.2026 - 13:11
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

  •  04.01.2026 - 07:30
Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

  •  04.01.2026 - 09:12
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

  •  04.01.2026 - 08:14
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

  •  04.01.2026 - 08:54
Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν άλλα 16 πτώματα – Από 14 ετών έως 31 τα θύματα

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν άλλα 16 πτώματα – Από 14 ετών έως 31 τα θύματα

  •  04.01.2026 - 12:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα