VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

Με βάση την ίδια, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία από την υπηρεσία.

«Καμία απάντηση, κανένας δεν παίρνει τηλέφωνο. Πρέπει εγώ να πάρω για να ρωτήσω εάν τελείωσε, εάν έχουμε κάποια απάντηση», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η αγωνία της μεγαλώνει, καθώς έχει πλέον φέρει στη ζωή ένα δεύτερο παιδί.

«Πρέπει να ξέρω αν ήταν κάτι κληρονομικό, αν ήταν κάτι που έφερε μαζί του το μωρό, αν μπορεί να περαστεί στο επόμενο παιδί», τόνισε.

Η μητέρα σημείωσε ότι η έλλειψη απαντήσεων δεν της επιτρέπει να γνωρίζει αν πρόκειται για κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και το νέο της παιδί, ενώ το ψυχικό βάρος παραμένει τεράστιο.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη δική της περίπτωση, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους που περιμένουν απαντήσεις από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

«Η πληγή μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με την καθυστέρηση. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το παιδί μου. Όμως θέλω μια απάντηση, διότι ήταν ξαφνικό. Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου», είπε καταληκτικά.