Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους αντιπάλους του και τη δεξιά, αφού την Κυριακή το βράδυ ανακοίνωσε μέρος της σύνθεσης της κυβέρνησής του. Την Τρίτη επρόκειτο να εκφωνήσει την πολιτική του δήλωση στην Εθνοσυνέλευση.

Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών». «Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.

