Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός
ΔΙΕΘΝΗ

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

 06.10.2025 - 11:05
Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος την έκανε δεκτή.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους αντιπάλους του και τη δεξιά, αφού την Κυριακή το βράδυ ανακοίνωσε μέρος της σύνθεσης της κυβέρνησής του. Την Τρίτη επρόκειτο να εκφωνήσει την πολιτική του δήλωση στην Εθνοσυνέλευση.

Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών». «Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 06.10.2025 - 10:51
Επόμενο άρθρο

ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20’ για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε

 06.10.2025 - 11:26
ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

  •  06.10.2025 - 09:11
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

  •  06.10.2025 - 09:19
ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

  •  06.10.2025 - 07:00
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

  •  06.10.2025 - 10:30
Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

  •  06.10.2025 - 09:58
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

  •  06.10.2025 - 09:04
Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

  •  06.10.2025 - 11:05
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

  •  06.10.2025 - 10:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα