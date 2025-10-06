ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20’ για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε

Λάρνακα:

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Θεσσαλονίκης, Λεωφόρου Φανερωμένης, Κάλυμνου και Νίκου και Δέσποινας Παττίχη

Αμμόχωστος: Παραλίμνι

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου 1 η ς Απριλίου, μεταξύ του τερματικού κυκλικού κόμβου Αγίας Νάπας και κυκλικού κόμβου στην είσοδο Παραλιμνίου

ς Απριλίου, μεταξύ του τερματικού κυκλικού κόμβου Αγίας Νάπας και κυκλικού κόμβου στην είσοδο Παραλιμνίου Εντός του Χωριού, εκατέρωθεν της Οδού Νίκου Ψαρά

Εκατέρωθεν της Οδού Αγίου Θωμά από το ύψος του παλαιού γηπέδου Παραλιμνίου μέχρι την Οδό Νίκου Ψαρά

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κάππαρη μέχρι τα όρια Δερύνειας

Περιοχή Αγία Τριάδας – Εκατέρωθεν της Οδού Βρυσουδίων μέχρι την συμβολή με την Οδός Πινιάς

Πάφος:

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων στο ύψος του Εμπορικού Κέντρου Kings Avenue Mall

Εκατέρωθεν την Λεωφόρου Αγίων Αναργύρων

Μεταξύ Λεωφόρων Ευρώπης, Ποσειδώνος, Αποστόλου Παύλου και Οδών Αναπαύσεως, Πτολεμαΐδας, Σωτήρη Μαρκίδη και Γιάννου Κρανιδιώτη.

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.