ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20' για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20’ για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε

 06.10.2025 - 11:26
ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20' για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα 06/10/2025, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία: Λακατάμια – Στρόβολος

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, Λεωφόρου Τσερίου, Οδoύς Ιπποκράτους, Μελίνας Μερκούρη, Αγίου Γεωργίου μέχρι το ύψος του Πεδιαίου ποταμού

Λεμεσός:  

  • Βόρεια του λιμανιού Λεμεσού μεταξύ των Οδών Κάθετος Λιμανιού και Βουκουρεστίου μέχρι το ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής
  • Εκατέρωθεν της Οδού Βουκουρεστίου

Λάρνακα:    

 
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Θεσσαλονίκης, Λεωφόρου Φανερωμένης, Κάλυμνου και Νίκου και Δέσποινας Παττίχη

Αμμόχωστος: Παραλίμνι 

  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου 1ης Απριλίου, μεταξύ του τερματικού κυκλικού κόμβου Αγίας Νάπας και κυκλικού κόμβου στην είσοδο Παραλιμνίου
  • Εντός του Χωριού, εκατέρωθεν της Οδού Νίκου Ψαρά
  • Εκατέρωθεν της Οδού Αγίου Θωμά από το ύψος του παλαιού γηπέδου Παραλιμνίου μέχρι την Οδό Νίκου Ψαρά
  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κάππαρη μέχρι τα όρια Δερύνειας
  • Περιοχή Αγία Τριάδας – Εκατέρωθεν της Οδού Βρυσουδίων μέχρι την συμβολή με την Οδός Πινιάς

Πάφος:       

  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων στο ύψος του Εμπορικού Κέντρου Kings Avenue Mall
  • Εκατέρωθεν την Λεωφόρου Αγίων Αναργύρων
  • Μεταξύ Λεωφόρων Ευρώπης, Ποσειδώνος, Αποστόλου Παύλου και Οδών Αναπαύσεως, Πτολεμαΐδας, Σωτήρη Μαρκίδη και Γιάννου Κρανιδιώτη.

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

