Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

Εορτασμοί για τα Θεοφάνια πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, αλλά και στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα Καρπασίας, όπως κάθε χρόνο. Όπως είχε ανακοινώσει το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Τριάδας, «η Λειτουργία θα τελεστεί προϊσταμένου του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου, από τις 07:45 μέχρι τις 10:30. Ακολούθως θα γίνει καθαγιασμός των υδάτων στον κολπίσκο του Αγίου Θύρσου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραστεί στον Επίσημο Εορτασμό των Θεοφανείων στην Πάφο. Τη λειτουργία θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στην Κάτω Πάφο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει πομπή προς το Λιμανάκι Πάφου, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου και της Φιλαρμονικής της Εθνικής Φρουράς, όπου θα γίνει η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και ο Καθαγιασμός των υδάτων στο Λιμανάκι Πάφου.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγίας Νάπας. Όπως έχει ανακοινωθεί, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας η κ. Δημητρίου θα παραστεί στην Τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας.

Τα Θεοφάνια θα εορταστούν σε όλες τις παραλιακές πόλεις και Δήμους, αλλά και στον Δήμο Λευκωσίας. Η θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στο Πλατύ Αγλαντζιάς. Θα ακολουθήσει στις 1030 πομπή προς τη Λίμνη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας και στις 11 π.μ. θα γίνει η Τελετή καθαγιασμού των υδάτων. Θα ακολουθήσουν πολιτιστικό και παραδοσιακό πρόγραμμα, με χορούς, μουσική, δρώμενα και παιχνίδια για τα παιδιά στη Λίμνη Πάρκου Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας.

Σε ό,τι αφορά τον καιρό, σήμερα, θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.