Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘεοφάνια: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα - Από που προκύπτει το όνομα της γιορτής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεοφάνια: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα - Από που προκύπτει το όνομα της γιορτής

 06.01.2026 - 07:56
Θεοφάνια: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα - Από που προκύπτει το όνομα της γιορτής

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα τιμήσει και φέτος η Κύπρος τα Θεοφάνεια, αναβιώνοντας έθιμα και παραδόσεις σχετικά με τα Φώτα, που αντανακλούν τόσο την πεποίθηση του διωγμού των καλικαντζάρων όσο και τη θρησκευτική διάσταση.

Το όνομα Θεοφάνεια προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύμφωνα με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές κατά τη βάπτιση.

Για αυτό και ονομάζονται επίσης Επιφάνια και Φώτα. Ως κύριες τελετές των Θεοφανίων θεωρούνται ο Μέγας Αγιασμός και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού (ρίψη του Σταυρού στη θάλασσα, τον οποίο προσπαθούν να πιάσουν όσοι βουτήξουν).

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Φωτεινή

Φώτης

Θεοφανώ

Θεοφάνης

Ιορδάνης

Ράνια

Αγία Θεοφάνεια

Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού.

Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί.

Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον.

Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).

Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:41 – Δύση ήλιου: 17:20
🌓 Σελήνη 18 ημερών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοφάνια: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα - Από που προκύπτει το όνομα της γιορτής
Καιρός: Ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία – Πόσο όμως θα κρατήσει η άνοδος; Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Χάθηκαν δύο νεαροί στο Τρόοδος – Στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού τους – Τι συνέβη
«Λαμπάδιασε» όχημα στην Αγία Νάπα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Εκτεταμένες ζημιές και σε πολυκατοικία
Έκρηξη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε γραφεία εταιρείας – Υπό φρούρηση η σκηνή
Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στη Λευκωσία – Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος – Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στη Λευκωσία – Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος – Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης

 06.01.2026 - 07:44
Επόμενο άρθρο

Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

 06.01.2026 - 08:04
Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

Η Κύπρος ετοιμάζεται να γιορτάσει σήμερα, με κάθε λαμπρότητα, τα Θεοφάνια. Εν μέσω αίθριου καιρού, όπως είναι η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, οι πιστοί κατακλύζουν τους ναούς και ετοιμάζονται για τον καθαγιασμό των υδάτων, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που παρά τις χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες θα βουτήξουν για τον σταυρό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

Αργία και ευκαιρία για εκδρομή - Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια - Τελετές αγιασμού υδάτων σε όλες τις πόλεις

  •  06.01.2026 - 08:04
Έκρηξη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε γραφεία εταιρείας – Υπό φρούρηση η σκηνή

Έκρηξη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε γραφεία εταιρείας – Υπό φρούρηση η σκηνή

  •  06.01.2026 - 07:35
Νύχτα συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα – Από κατοχή ναρκωτικών σε υπόθεση βίας στην οικογένεια – Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις

Νύχτα συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα – Από κατοχή ναρκωτικών σε υπόθεση βίας στην οικογένεια – Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις

  •  06.01.2026 - 08:47
Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στη Λευκωσία – Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος – Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης

Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στη Λευκωσία – Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος – Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης

  •  06.01.2026 - 07:44
Χάθηκαν δύο νεαροί στο Τρόοδος – Στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού τους – Τι συνέβη

Χάθηκαν δύο νεαροί στο Τρόοδος – Στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού τους – Τι συνέβη

  •  06.01.2026 - 08:14
Καιρός: Ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία – Πόσο όμως θα κρατήσει η άνοδος; Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Καιρός: Ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία – Πόσο όμως θα κρατήσει η άνοδος; Πότε επιστρέφουν οι βροχές

  •  06.01.2026 - 07:29
«Λαμπάδιασε» όχημα στην Αγία Νάπα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Εκτεταμένες ζημιές και σε πολυκατοικία

«Λαμπάδιασε» όχημα στην Αγία Νάπα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Εκτεταμένες ζημιές και σε πολυκατοικία

  •  06.01.2026 - 08:25
Θεοφάνια: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα - Από που προκύπτει το όνομα της γιορτής

Θεοφάνια: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα - Από που προκύπτει το όνομα της γιορτής

  •  06.01.2026 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα