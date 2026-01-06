Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στη Λευκωσία – Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος – Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από την φωτιά, καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του οχήματος.

Από τις πρώτες αστυνομικές εξετάσεις φαίνεται ότι, το όχημα στάθμευσε στο σημείο, νωρίτερα χθες, ο 32χρονος ιδιοκτήτης του, σύμφωνα με τον οποίο το όχημα παρουσίαζε μηχανικά προβλήματα.

Η σκηνή υπό φρούρηση, για εξετάσεις το πρωί σήμερα Τρίτη [06/01] για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά.

H ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσία

Στις 18:40 υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε όχημα τύπου τζιπ σταθμευμένο έξω από τον εκθεσιακό χώρο εταιρείας πώλησης οχημάτων στην Έγκωμη. Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής του. Έγιναν προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς από υπαλλήλους της εταιρείας με πυροσβεστήρες και τελική κατάσβεση από την Πυροσβεστική με την χρήση σωλήνων νερού.

Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Αιτία: Σε προκαταρκτική διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς που έγινε σε συνεργασία με Αστυνομία δεν φαίνεται να υπάρχει κακόβουλη ενέργεια. Πιθανόν η πυρκαγιά να οφείλεται σε μηχανικό/ηλεκτρικό πρόβλημα. Θα ακολουθήσει περαιτέρω διερεύνηση και τελικά συμπεράσματα όσον αφορά την αιτία της πυρκαγιάς με την αυτοψία και της Ηλεκτρομαγνητικής Υπηρεσίας.