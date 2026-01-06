Ecommbx
Νύχτα συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα – Από κατοχή ναρκωτικών σε υπόθεση βίας στην οικογένεια – Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 06.01.2026 - 08:47
Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έκρηξη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε γραφεία εταιρείας – Υπό φρούρηση η σκηνή

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, ως εξής:

Σύλληψη ενός προσώπου για παράνομη κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.

Σύλληψη 63χρονου σχετικά με υπόθεση διάρρηξης κτηρίου

Σύλληψη ενός προσώπου σχετικά με υπόθεση βίας στην οικογένεια

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Σύλληψη ενός προσώπου που διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης σε οδηγίες αστυνομικού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 600 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 750 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν συνολικά τέσσερις καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 211 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 87 για υπερβολική ταχύτητα, 25 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε νάρκοτεστ. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ανήλθε στους 438. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κυπριακό: Νέα, αλλά «επιφυλακτική», δυναμική στο Κυπριακό διαπιστώνει ο Γκουτέρες - Εισηγείται ανανέωση εντολής ΟΥΝΦΙΚΥΠ​​​​​​ με ανησυχία για παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Κυπριακό: Νέα, αλλά «επιφυλακτική», δυναμική στο Κυπριακό διαπιστώνει ο Γκουτέρες - Εισηγείται ανανέωση εντολής ΟΥΝΦΙΚΥΠ​​​​​​ με ανησυχία για παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Την ανανέωση της αποστολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη 12 μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις Παρατηρήσεις του στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για «παραβιάσεις μετά την κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων» εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης, οι οποίες, όπως σημειώνει, «επιδιώκουν να μεταβάλουν μόνιμα το στρατιωτικό status quo», αλλά και για την κατάσταση στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων.

