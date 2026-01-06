«Λαμπάδιασε» όχημα στην Αγία Νάπα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Εκτεταμένες ζημιές και σε πολυκατοικία

Τη φωτιά κατέσβησε ο ιδιοκτήτης και άλλοι περίοικοι.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από εξετάσεις που έγιναν από Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, αφού η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στη μίζα της μηχανής του οχήματος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας διερευνά το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Στις 15:57 υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε εμπορικό όχημα σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Αγία Νάπα.

Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές και επηρεάστηκε επίσης η ξύλινη περίφραξη της πολυκατοικίας.

Από τον καπνό και την θερμότητα ζημιές έπαθε και η βαφή εξωτερικά της πολυκατοικίας.

Ανταποκρίθηκαν δύο Πυροσβεστικά οχήματα.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια.