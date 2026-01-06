«Λαμπάδιασε» όχημα στην Αγία Νάπα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Εκτεταμένες ζημιές και σε πολυκατοικία

Κυπριακό: Νέα, αλλά «επιφυλακτική», δυναμική στο Κυπριακό διαπιστώνει ο Γκουτέρες - Εισηγείται ανανέωση εντολής ΟΥΝΦΙΚΥΠ με ανησυχία για παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη
Την ανανέωση της αποστολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη 12 μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις Παρατηρήσεις του στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για «παραβιάσεις μετά την κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων» εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης, οι οποίες, όπως σημειώνει, «επιδιώκουν να μεταβάλουν μόνιμα το στρατιωτικό status quo», αλλά και για την κατάσταση στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων.