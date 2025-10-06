Ecommbx
Νέο Open Day & Live Bidding Event από την Altamira στο Regal Gardens
Νέο Open Day & Live Bidding Event από την Altamira στο Regal Gardens

 06.10.2025 - 11:38
Νέο Open Day & Live Bidding Event από την Altamira στο Regal Gardens

Η Altamira Real Estate επιστρέφει δυναμικά με ένα ακόμη συναρπαστικό Open Day & Live Bidding Event, αυτή τη φορά στο εντυπωσιακό συγκρότημα Regal Gardens 1&2 στην Τερσεφάνου.

Μετά την τεράστια επιτυχία των καλοκαιρινών events, η Altamira παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή 37 ετοιμοπαράδοτων διαμερισμάτων, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €70.000, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τα ακίνητα και να συμμετάσχει σε μια μοναδική εμπειρία ζωντανού πλειστηριασμού.

Οι πόρτες του Regal Gardens θα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να επισκεφθούν το συγκρότημα, να εξετάσουν τις επιλογές τους και να εντοπίσουν το διαμέρισμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Δύο πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα θα είναι διαθέσιμα για επίσκεψη, ώστε οι επισκέπτες να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα της εμπειρίας κατοίκησης.

Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για το Live Bidding event που θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, στις 3:00 μ.μ. Μέσα από μια διαφανή και δυναμική διαδικασία, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει την προσφορά του, υψηλότερη από την επιφυλασσόμενη τιμή, και να διεκδικήσει το ακίνητο που τον ενδιαφέρει. Είναι απαραίτητο πως οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και να καταβάλουν προκαταβολή ύψους €5.000 με τραπεζική επιταγή για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στο Ζωντανό πλειστηριασμό. Ο επιτυχών αγοραστής θα είναι εκείνος που θα καταβάλει την μεγαλύτερη προσφορά.

Το συγκρότημα Regal Gardens, κατασκευάστηκε το 2010, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την προσεγμένη συντήρηση και τους κοινόχρηστους χώρους του – όπως ο καταπράσινος κήπος και η πισίνα. Η τοποθεσία του είναι ιδιαίτερα προνομιακή, μόλις 15 λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας και τις δημοφιλείς, πανέμορφες παραλίες της περιοχής.

Η έμπειρη ομάδα της Altamira Real Estate θα βρίσκεται στον χώρο για να καθοδηγήσει το κοινό και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τα διαμερίσματα και τη διαδικασία συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ.

Η Altamira Real Estate απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση και να διεκδικήσει ένα σύγχρονο διαμέρισμα στο Regal Gardens – μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί !!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της Altamira Real Estate, ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορούν να δουν αναλυτικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε ακίνητο ξεχωριστά – τιμή, σχέδια, κάτοψη και άλλα χαρακτηριστικά. Η Altamira Real Estate σας περιμένει για μια μέρα γεμάτη ευκαιρίες και άμεσες λύσεις στον χώρο των ακινήτων.

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

