ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρότες κατά εμπόρων: Καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές - «Θρασύτατο να μην εφαρμόζουν τον νόμο»

 06.10.2025 - 12:29
Αγρότες κατά εμπόρων: Καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές - «Θρασύτατο να μην εφαρμόζουν τον νόμο»

Αυτός που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να συμπεριλάβει στα έξοδα του και την κατασκευή κιβωτίων, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους επτά οργανώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε προειδοποίηση του Τμήματος Γεωργίας ότι θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για την εφαρμογή του "Νόμου που προβλέπει για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων", η οποία, όπως αναφέρεται, προκάλεσε αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο.

Την ανακοίνωση υπογράφουν η Οργάνωση Παραγωγών Φθαρτών Άνοιξη Δημόσια Λτδ, η Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς «Βασιλική Γη» Δημόσια Λτδ και οι ΣΕΔΙΓΕΠ Λύσης, Παραλιμνίου, Σωτήρας, Περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς και Ορεινής Πιτσιλιάς Τροόδους. 

Σύμφωνα με τις 7 οργανώσεις, οι ίδιες έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τον Νόμο κατασκευάζοντας πέραν των 150.000 κιβωτίων τα τελευταία 4 χρόνια, με συνολικό κόστος €800.000 για να προμηθεύουν τόσο τους συνεργαζόμενους γεωργούς όσο και τα σημεία λιανικής πώλησης.

Προσθέτουν ότι την ίδια ώρα, όσοι σήμερα διαμαρτύρονται, εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία του Υπουργείου να ασκήσει αποτελεσματικούς ελέγχους και παράνομα χρησιμοποιούν τα δικά τους κιβώτια. «Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της διαμαρτυρίας τους αφού με την εφαρμογή του νόμου θα αναγκαστούν να κατασκευάσουν δικά τους κιβώτια», συμπληρώνεται.

«Είναι πρωτάκουστο και θρασύτατο να αρνούνται κάποιοι να εφαρμόσουν το Νόμο, θεωρώντας κεκτημένο αυτό που συνέβαινε μέχρι σήμερα. Θέλουν δηλαδή να κατασκευάζουμε, εμείς οι Αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, κιβώτια και να τα χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι», σημειώνεται στη συνέχεια.

«Σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε αυτή την πρακτική να συνεχιστεί. Πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε από τριτοκοσμικές πρακτικές παρωχημένων εποχών, οι οποίες κατέστρεψαν πολλές ομάδες παραγωγών. Πρέπει να εξελιχθούμε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χρησιμοποιώντας ο κάθε έμπορος τα δικά του καθαρά απολυμασμένα κιβώτια εμπορίας φρούτων και λαχανικών», επισημαίνεται περαιτέρω.

«Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να μην ενδώσει στις πιέσεις των εμπόρων για αλλαγή της νομοθεσίας, αφού εξ ορισμού το Υπουργείο είναι ο προστάτης των γεωργών και όχι των εμπόρων. Η εφαρμογή του νόμου θα σταματήσει ακόμη και το βάπτισμα εισαγόμενων φρούτων και λαχανικών ως Κυπριακά με αποτέλεσμα να σταματήσει αυτή αισχροκέρδεια σε βάρος των κυπριακών προϊόντων και κατ’ επέκταση των γεωργών», καταλήγει η ανακοίνωση.

