ΠτΒ - απερχόμενος Αρχηγός ΕΦ επιβεβαίωσαν ανάγκη συνέχισης άψογης συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις θερμότατες ευχαριστίες, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου στον απερχόμενο Αρχηγό για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής του προς ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας της Δημοκρατίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Συναφώς, αναφέρεται, «εξήρε την καθοριστική συμβολή του κ. Τσιτσικώστα στην αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς, στον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος και του αξιόμαχου της Δύναμης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κ. Τσιτσικώστας θα συνεχίσει να είναι σθεναρός φίλος της Κύπρου».

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την άριστη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας για τον άρτιο συντονισμό συνεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε πλευράς.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η ανάγκη συνέχισης της άψογης συνεργασίας δεδομένου του άρρηκτου κοινού μετώπου Ελλάδας - Κύπρου προς αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση της Βουλής.