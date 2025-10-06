Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠτΒ - απερχόμενος Αρχηγός ΕΦ επιβεβαίωσαν ανάγκη συνέχισης άψογης συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου

 06.10.2025 - 12:49
ΠτΒ - απερχόμενος Αρχηγός ΕΦ επιβεβαίωσαν ανάγκη συνέχισης άψογης συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου

Η ανάγκη συνέχισης της άψογης συνεργασίας δεδομένου του άρρηκτου κοινού μετώπου Ελλάδας - Κύπρου προς αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων επιβεβαιώθηκε σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση που είχε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου με τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα ενόψει της λήξης της θητείας του στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις θερμότατες ευχαριστίες, τον σεβασμό και  την ευγνωμοσύνη του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου στον απερχόμενο Αρχηγό για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής του προς ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας της Δημοκρατίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Συναφώς, αναφέρεται, «εξήρε την καθοριστική συμβολή του κ. Τσιτσικώστα στην αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς, στον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος και του αξιόμαχου της Δύναμης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κ. Τσιτσικώστας θα συνεχίσει να είναι σθεναρός φίλος της Κύπρου».

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την άριστη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας για τον άρτιο συντονισμό συνεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε πλευράς.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η ανάγκη συνέχισης της άψογης συνεργασίας δεδομένου του άρρηκτου κοινού μετώπου Ελλάδας - Κύπρου προς αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση της Βουλής.

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

