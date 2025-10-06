Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Ευθύνες για θάνατο Κυριάκου και Στυλιανής – Εν αναμονή αποφάσεων

 06.10.2025 - 12:56
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Ευθύνες για θάνατο Κυριάκου και Στυλιανής – Εν αναμονή αποφάσεων

Στο πόρισμα για την υπόθεση TAKATA αναφέρθηκε η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Πολίνα Ευθυβούλου στον alpha στην εκπομπή «alpha Ενημέρωση» ενώ όπως σημειώθηκε αναμένονται το επόμενο διάστημα οι αποφάσεις.

«Το πόρισμα για ΤΑΚΑΤΑ είχε παραδοθεί τις πρώτες μέρες του Αυγούστου με την ολοκλήρωση των εργασιών της ερευνητικής επιτροπής.  Δόθηκε αμέσως από τον Γενικό εισαγγελέα να μελετήσει το πόρισμα. Ήταν ήδη σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για δύο πολύ σοβαρές περιπτώσεις που εμπλέκονταν προβληματικοί αερόσακοι. Η μία υπόθεση ήταν ήδη στην Νομική Υπηρεσία, ο θάνατος του Κυριάκου Όξινου», είπε χαρακτηριστικά.

«Με την μελέτη του πορίσματος διαφάνηκε ότι η διερεύνηση σχετικά με τις υποθέσεις Κυριάκου και Στυλιανής θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να ευθύνονταν σε σχέση με τον θάνατό τους. Πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του θανάτου και των ευθυνών προσώπων για να μην θεωρηθεί ότι δεν άγγιξε όλες τις πτυχές ευθυνών, η ΝΥ μέσω των λειτουργών έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην Αστυνομία να επεκτείνουν την διερεύνηση και σε αυτές τις πτυχές», εξήγησε. 

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους ανακριτές. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι φάκελοι θα έρθουν ξανά στη ΝΥ για μελέτη και ενδεχομένως λήψη τελικών αποφάσεων», πρόσθεσε.

«Πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος των αστυνομικών ενεργειών ώστε να μην υπάρχουν κενά. Ανοίγουν τον κύκλο των ερευνών και τα πρόσωπα που ενδεχομένως να ευθύνονται για αυτή την κατάληξη»

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή «καλούνται πρόσωπα και μαζεύεται μαρτυρικό υλικό διάφορου είδους και ποιότητας»

Δείτε το απόσπασμα:

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

