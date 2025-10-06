Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα αυτοάνοσα - Δείτε σε ποιους

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi θα μοιραστούν το βραβείο «για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή», όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ τη Δευτέρα σε τελετή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.



«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.