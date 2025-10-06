Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα αυτοάνοσα - Δείτε σε ποιους

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 06.10.2025 - 13:12
Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρία μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τις ανακαλύψεις τους «σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή».

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi θα μοιραστούν το βραβείο «για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή», όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ τη Δευτέρα σε τελετή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

