Ζελένσκι: «Ρωσικοί πύραυλοι φτιαγμένοι με εξαρτήματα από ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία!»

 06.10.2025 - 13:32
Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα την παρουσία χιλιάδων εξαρτημάτων που κατασκευάζουν ξένες εταιρείες (κυρίως αμερικανικές, γερμανικές ή ακόμη και ιαπωνικές) στα συστήματα πυραύλων και drones που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να πλήξει την Ουκρανία αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Στα μαζικά πλήγματα της νύκτας της 5ης Οκτωβρίου η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 συστήματα όπλων που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένης κατασκευής», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ανέφερε εννέα χώρες τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν εμπόδισαν την παροχή των εξαρτημάτων αυτών στη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ολλανδία.  

Εταιρείες από αυτές τις χώρες παρέχουν, μεταξύ άλλων, συστήματα υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό, επιτρέποντας τη λειτουργία πυραύλων και drones, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, όπως οι Iskander και οι Kinzhal, χρησιμοποιούν τεχνολογίες που εισάγονται από τις ΗΠΑ, αποκάλυψε.

Εξάλλου «οι μικροελεγκτές των drones κατασκευάζονται στην Ελβετία, ενώ οι μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης (αυτών των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων) κατασκευάζονται στη Βρετανία», εξήγησε ο Ζελένσκι.

«Έχουμε κοινοποιήσει προτάσεις για τη μείωση αυτών των προμηθειών. Οι εταίροι μας έχουν ήδη λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποια εταιρεία και προϊόν πρέπει να στοχεύσουν και πώς να αντιδράσουν», είπε.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις νυχτερινές, αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο κυρίως το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας και την πρόκληση διακοπών ρεύματος.

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

