Πάνος Ρούτσι: Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του - Εντός της ημέρας η απόφαση
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του - Εντός της ημέρας η απόφαση

 06.10.2025 - 13:39
Την ικανοποίηση του πλήρους αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελία της Λάρισας. 

Ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται για 22η ημέρα σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, είχε ζητήσει την εκταφή του γιου του, θέλοντας απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του.

Αρχικά, δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι, που συνέχισε την απεργία πείνας. Πλέον, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται εντός της ημέρας να επιτρέψει τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Δικαστικές πηγές σημειώνουν ότι η απόφαση δεν σημαίνει ότι ξεκινά εκ νέου η ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης της δίκης να συνεχίζονται κανονικά. 

Ζελένσκι: «Ρωσικοί πύραυλοι φτιαγμένοι με εξαρτήματα από ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία!»

 06.10.2025 - 13:32
Το σημάδι που δείχνει σίγουρα ότι το ταίρι σου σκέφτεται να χωρίσει μαζί σου

 06.10.2025 - 13:55
Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

