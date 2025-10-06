Πάνος Ρούτσι: Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του - Εντός της ημέρας η απόφαση

Ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται για 22η ημέρα σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, είχε ζητήσει την εκταφή του γιου του, θέλοντας απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του.

Αρχικά, δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι, που συνέχισε την απεργία πείνας. Πλέον, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται εντός της ημέρας να επιτρέψει τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι.



Δικαστικές πηγές σημειώνουν ότι η απόφαση δεν σημαίνει ότι ξεκινά εκ νέου η ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης της δίκης να συνεχίζονται κανονικά.