LIKE ONLINE

Το σημάδι που δείχνει σίγουρα ότι το ταίρι σου σκέφτεται να χωρίσει μαζί σου

 06.10.2025 - 13:55
Το σημάδι που δείχνει σίγουρα ότι το ταίρι σου σκέφτεται να χωρίσει μαζί σου

Υπάρχει άραγε ένα σημάδι που δείχνει με βεβαιότητα ότι η σχέση σου πλησιάζει στο τέλος; Σύμφωνα με το Reddit, η απάντηση είναι “ναι” – και μάλιστα οι περισσότεροι συμφώνησαν πως πρόκειται για το ίδιο ακριβώς σημάδι, που οδηγεί σε χωρισμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης στο r/AskReddit έκανε την ερώτηση: “Ποιο είναι το σημάδι ότι κάποιος σκοπεύει να αφήσει σιωπηλά τη σχέση ή τον γάμο του;”. Δεν έδωσε παραπάνω πληροφορίες, οπότε κανείς δεν ξέρει αν επρόκειτο για προσωπικό πρόβλημα ή απλή περιέργεια. Αυτό όμως δεν εμπόδισε εκατοντάδες απαντήσεις, με τις περισσότερες να καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: ο πραγματικός συναγερμός είναι όταν ο άλλος… σωπαίνει.

Η σιωπή δείχνει τον χωρισμό

Ένας χρήστης το έθεσε απλά: “Ο σύντροφος έχει παραπονεθεί για το ίδιο πράγμα 40 φορές, συνεχίζει να συμβαίνει, αλλά ξαφνικά δεν το αναφέρει πια. Δεν είναι ότι ξαφνικά δεν τον νοιάζει – έχει τελειώσει μέσα του”. Ένας άλλος συμπλήρωσε: “Είναι πάντα όταν σωπαίνουμε”.

Μια πιο συγκεκριμένη περιγραφή ήρθε από κάποιον που μίλησε για το λεγόμενο “Σύνδρομο της συζύγου που αποχωρεί”. Όπως έγραψε: “Όταν μια γυναίκα επαναλαμβάνει ξανά και ξανά το ίδιο παράπονο, δεν βλέπει αλλαγή, και τελικά σταματάει να το αναφέρει, ο άνδρας νομίζει ότι βρήκε την ηρεμία του. Όχι. Εκείνη έχει ήδη αποστασιοποιηθεί μετά από χρόνια που ένιωθε ότι δεν την άκουγαν. Αθόρυβα αποφασίζει τι θα κάνει και τελικά φεύγει, αφήνοντάς τον έκπληκτο”.

Οι σχέσεις απαιτούν δουλειά και συμβιβασμούς

Το ίδιο όμως μπορεί να ισχύει και από την αντίθετη πλευρά. Όπως τόνισε άλλος χρήστης: “Οι σχέσεις θέλουν δουλειά και συμβιβασμούς. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο”.

Πολλοί μάλιστα μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, λέγοντας πως η φάση του “σιωπηλού ξεκαθαρίσματος” ήταν το τελευταίο βήμα πριν τον δικό τους χωρισμό. Ένας σχολίασε: “Είναι ενδιαφέρον ότι όλα τα κορυφαία σχόλια λένε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια. Συμφωνώ 100% με όλους”.

Το συμπέρασμα; Το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι πλησιάζει ο χωρισμός δεν είναι μια μεγάλη φωνή, ένας καυγάς ή μια θεαματική σύγκρουση. Είναι η σιωπή. Όταν ο άλλος δεν μπαίνει καν στον κόπο να παραπονιέται ή να προσπαθεί, έχει ήδη απομακρυνθεί συναισθηματικά.

Φυσικά, η καλύτερη λύση είναι η επικοινωνία. Αν νιώσεις ότι το ταίρι σου “αποσύρεται”, το πιο υγιές που μπορείς να κάνεις είναι να το συζητήσεις ανοιχτά. Μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία να σωθεί η σχέση πριν φτάσει στο τέλος της.

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

