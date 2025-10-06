Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μεντβέντεφ: Η διαταραχή από drones χρήσιμη υπενθύμιση για κίνδυνο πολέμου

 06.10.2025 - 14:08
Μεντβέντεφ: Η διαταραχή από drones χρήσιμη υπενθύμιση για κίνδυνο πολέμου

Ο πρώην Ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραμένει μυστήριο το ποιος κρύβεται πίσω από τη σειρά διαταραχών από drones σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ότι τα περιστατικά αυτά χρησίμευσαν ως χρήσιμη υπενθύμιση στους Ευρωπαίους για τους κινδύνους του πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος πλέον του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποβάθμισε τη θεωρία ότι οι πρόσφατες διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στην εναέρια κυκλοφορία των αεροδρομίων στη Γερμανία και τη Δανία, ήταν αποτέλεσμα ενεργειών που συνδέονται με τη Ρωσία ή δυνάμεις που συμπαθούν τη χώρα.

«Οι άνθρωποι που συμπαθούν τη χώρα μας (στην Ευρώπη) δεν θα σπαταλήσουν τους πόρους τους βγαίνοντας από την κρυψώνα τους. Οι “πράκτορες και κατάσκοποί” μας περιμένουν ξεχωριστή εντολή», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει χτίσει τη φήμη του ως σκληροπυρηνικός αντιδυτικός, είπε ότι το κύριο θέμα, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν υπεύθυνος, ήταν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είχαν γευτεί τι μπορεί να σημαίνει ένας πόλεμος για την ήπειρό τους, κατηγορώντας τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι το υποθάλπουν για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

«Το κύριο θέμα είναι ότι οι μυωπικοί Ευρωπαίοι νιώθουν τον κίνδυνο του πολέμου στο δέρμα τους. Ότι φοβούνται και τρέμουν σαν άλογα ζώα σε ένα κοπάδι που οδηγείται στη σφαγή», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα στραφούν τότε εναντίον του Μερτς και του Μακρόν.

Οι συζητήσεις στην Ευρώπη για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση αγορών όπλων από την Ουκρανία, μαζί με τις συζητήσεις για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και τα σχέδια για τη δημιουργία ενός «τείχους από drones», έχουν εξοργίσει τους Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε κανένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

