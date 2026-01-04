Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚαθυστερήσεις και τεράστιες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις και τεράστιες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Δείτε βίντεο

 04.01.2026 - 15:19
Καθυστερήσεις και τεράστιες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Δείτε βίντεο

Μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις βιώνουν οι επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης λόγω του σοβαρού τεχνικού προβλήματος στις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής, που οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, στα τέρμιναλς των αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» επικρατούσαν για περισσότερες από τρεις ώρες εικόνες συνωστισμού και τεράστιες ουρές από επιβάτες που δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, άρχισε μία σταδιακή αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος και κάποιες πτήσεις άρχισαν να αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες τους να κάνουν check-in αρκετή ώρα μετά το προγραμματισμένο.

Ήδη απογειώθηκαν δύο πτήσεις με προορισμούς την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, αλλά νωρίτερα υπήρχαν και άλλες που ακυρώθηκαν.

 

Καθυστερήσεις και τεράστιες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», δείτε βίντεο

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με εκατοντάδες καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;
Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο - Πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Σοκ: Κύπρια ηθοποιός έμαθε για τον θάνατο αγαπημένου της προσώπου και λίγα λεπτά μετά ανέβηκε στη σκηνή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ηλίας Γκότσης: Αποκάλυψε πόσα χρήματα κέρδισε από το Survivor

 04.01.2026 - 15:11
Επόμενο άρθρο

Ο «Joe» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή

 04.01.2026 - 15:20
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

  •  04.01.2026 - 15:49
Live: Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα - Παραμένει η αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

Live: Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα - Παραμένει η αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

  •  04.01.2026 - 07:35
Σάλος στη Λεμεσό: Γυναίκα κατήγγειλε Βουλευτή για ξυλοδαρμό

Σάλος στη Λεμεσό: Γυναίκα κατήγγειλε Βουλευτή για ξυλοδαρμό

  •  04.01.2026 - 16:17
Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

  •  04.01.2026 - 16:40
Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

  •  04.01.2026 - 14:55
Ζακέτα, φούτερ, μπουφάν: Γιατί ο Μαδούρο εμφανίστηκε κάθε φορά ντυμένος αλλιώς μετά τη σύλληψή του

Ζακέτα, φούτερ, μπουφάν: Γιατί ο Μαδούρο εμφανίστηκε κάθε φορά ντυμένος αλλιώς μετά τη σύλληψή του

  •  04.01.2026 - 10:41
Αποκλεισμός-«βόμβα» των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα

Αποκλεισμός-«βόμβα» των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα

  •  04.01.2026 - 14:57
Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

  •  04.01.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα