Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, στα τέρμιναλς των αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» επικρατούσαν για περισσότερες από τρεις ώρες εικόνες συνωστισμού και τεράστιες ουρές από επιβάτες που δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, άρχισε μία σταδιακή αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος και κάποιες πτήσεις άρχισαν να αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες τους να κάνουν check-in αρκετή ώρα μετά το προγραμματισμένο.

Ήδη απογειώθηκαν δύο πτήσεις με προορισμούς την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, αλλά νωρίτερα υπήρχαν και άλλες που ακυρώθηκαν.

Καθυστερήσεις και τεράστιες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», δείτε βίντεο

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με εκατοντάδες καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.

Πηγή: protothema.gr