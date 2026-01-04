Ο «Joe» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.
Προχωρώντας σε μια ανάρτηση στο X, ο 54χρονος ηθοποιός που υποδύθηκε τον ιδιοκτήτη του μπαρ κοντά στο νοσοκομείο της σειράς εξήγησε ότι «πέρασε χρόνια με προσοχή, διακριτικότητα και σιωπή» για κάτι που, όπως ανέφερε, «διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο του». «Αυτή η περίοδος τελείωσε», τόνισε.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις