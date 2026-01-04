Ο «Joe» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή

Προχωρώντας σε μια ανάρτηση στο X, ο 54χρονος ηθοποιός που υποδύθηκε τον ιδιοκτήτη του μπαρ κοντά στο νοσοκομείο της σειράς εξήγησε ότι «πέρασε χρόνια με προσοχή, διακριτικότητα και σιωπή» για κάτι που, όπως ανέφερε, «διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο του». «Αυτή η περίοδος τελείωσε», τόνισε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy