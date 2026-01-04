Ecommbx
Μελίνα Νικολαΐδη: Διασκέδασε στον Χρήστο Μάστορα – Οι φωτογραφίες με το μικρόφωνο και τα πειράγματα
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Διασκέδασε στον Χρήστο Μάστορα – Οι φωτογραφίες με το μικρόφωνο και τα πειράγματα

 04.01.2026 - 15:25
Μελίνα Νικολαΐδη: Διασκέδασε στον Χρήστο Μάστορα – Οι φωτογραφίες με το μικρόφωνο και τα πειράγματα

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση πέρασε η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία βρέθηκε στο Nox για να απολαύσει live τις εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έδειχνε να το απολαμβάνει από την πρώτη στιγμή, μπαίνοντας στο κλίμα του προγράμματος και συμμετέχοντας ενεργά στο κέφι που επικρατούσε στο μαγαζί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

