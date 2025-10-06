Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

 06.10.2025 - 15:06
Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Καίτης Κληρίδου, της μοναχοκόρης του Γλαύκου Κληρίδη, που έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 76 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναο Κωνσταντινου και Ελένης στις 10:00 , ενώ η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ οι σημαίες του κόμματος θα κυματίζουν μεσίστιες, μέχρι το «ύστατο χαίρε».

Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη της Καίτης Κληρίδη και στην πορεία της τόσο δίπλα στον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, όσο και ως ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών.

Αντί στεφάνων, παράκληση όπως προσφερθούν εισφορές υπέρ του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη μνήμη της εκλιπούσης. Μετά την Εξόδιο Ακολουθία, θα προσφερθεί καφές στο Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης.

Τέλος σημειώνεται ότι αύριο, μεταξύ των ωρών 09:00 και 17:00, θα ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://clerides.cy/katieclerides/

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

