ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αιτία θανάτου του Μητροπολίτη τέως Κιτίου - Πότε θα γίνει η κηδεία του

 06.10.2025 - 19:06
Η αιτία θανάτου του Μητροπολίτη τέως Κιτίου - Πότε θα γίνει η κηδεία του

Απεβίωσε σε ηλικία 87 χρόνων ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος (Μαχαιριώτης). Τον θάνατό του γνωστοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου πέθανε λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Προηγουμένως νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική.

Η κηδεία του θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (9/10) από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στη Λάρνακα. 

Είχε εκλεγεί Μητροπολίτης Κιτίου στις 24 Οκτωβρίου 1973 και δύο μέρες αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος. Τον Οκτώβριο του 2013 γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια από την αρχιερατική ανάδειξή του, ενώ προς τιμήν της επετείου κυκλοφόρησε και η έκδοση «Οδοιπορώντας στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου 1973—2013». Στις 19 Ιουνίου 2019 ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος υπέβαλε την παραίτησή του από την Μητρόπολη Κιτίου στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου επικαλούμενος λόγους γήρατος. Τα τελευταία χρόνια ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου είχε μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη. Τον Ιούνιο του 2023 καταδικάστηκε από το Επαρχιακό

Δικαστήριο Λάρνακας σε 12 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, αφού κρίθηκε ένοχος, έπειτα από ακροαματική διαδικασία, σε υπόθεση άσεμνης επίθεσης σε 16χρονη μαθήτρια, αδίκημα που διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 1981, όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο.

Προηγουμένως, είχε αθωωθεί από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας, όπου εκδικάστηκε υπόθεση βιασμού γυναίκας. Το Κακουργιοδικείο έκρινε την βασική μάρτυρα κατηγορίας αναξιόπιστη. Στις 13 Ιουνίου 2023, μετά την καταδίκη του στην υπόθεση της άσεμνης επίθεσης, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε όπως τον θέσει σε αργία, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ανάμεσα σε γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες ζητούσαν την καθαίρεση του ιεράρχη.

Ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου είχε αντιδράσει τόσο στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας να τον κρίνει ένοχο στην υπόθεση της άσεμνης επίθεσης, όσο και στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον θέσει σε αργία. Μάλιστα, είχε καταθέσει κι έφεση επί της δικαστικής απόφασης. Τα τελευταία χρόνια διέμενε σε κατοικία στην περιοχή Δροσιάς Λάρνακας.

Γεννήθηκε στο Παλιομέτοχο στις 4 Ιουνίου 1938 και το 1951 έγινε δεκτός ως δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά.

Αποφοίτησε από την Εμπορική Σχολή Κύπρου και το Παγκύπριο Γυμνάσιο και το 1955 χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1962 εισήλθε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1966. Συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή αποφοιτώντας το 1970. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στη συνέχεια χειροθετήθηκε αρχιμανδρίτης και Πρωτέκδικος της Μονής Μαχαιρά μέχρι το 1973 όταν εξελέγη ομόφωνα Μητροπολίτης Κιτίου.

