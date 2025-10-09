Η απόλυτη πρόκληση: Κερδίστε 27.000€ εντοπίζοντας σφάλματα στην AI της Google

Η Google επενδύει ακόμη περισσότερο στην ασφάλεια των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, εγκαινιάζοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανταμοιβής για τον εντοπισμό λαθών σε συστήματα AI. Μέσα από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, προγραμματιστές και ερευνητές κυβερνοασφάλειας μπορούν να διεκδικήσουν έως και 27.000 ευρώ για κάθε σοβαρό σφάλμα που εντοπίζουν, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη θωράκιση των προϊόντων της εταιρείας.

Νέο κεφάλαιο στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το πρόγραμμα, με τίτλο AI Vulnerability Reward Program (AI VRP), στοχεύει στη συστηματική καταγραφή και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέχρι σήμερα, οι σχετικές αναφορές εντάσσονταν στο ευρύτερο πρόγραμμα “Vulnerability Reward Program”, χωρίς σαφή κριτήρια για τα AI προϊόντα. Πλέον, η Google θεσπίζει ξεκάθαρους κανόνες και καθορισμένα πεδία αξιολόγησης, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στη διαχείριση κινδύνων των συστημάτων AI.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι ανταμοιβές αφορούν αποκλειστικά σφάλματα με υψηλή επίπτωση, τα οποία συνδέονται με την ασφάλεια ή την κατάχρηση των εργαλείων της. Δεν περιλαμβάνονται αναφορές που αφορούν στο περιεχόμενο που παράγουν τα συστήματα AI, καθώς για αυτές υπάρχουν ήδη ειδικά κανάλια αναφοράς με εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης.

Ποιες κατηγορίες ευπαθειών επιβραβεύονται

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναζητήσουν αδυναμίες σε κρίσιμους τομείς, όπως:

Άρνηση Υπηρεσίας (Denial of Service) μεταξύ χρηστών

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση προϊόντος

Παράκαμψη ελέγχων ασφαλείας και πρόσβασης

Χειραγώγηση πλαισίου (Context Manipulation)

Κλοπή ή αντιγραφή μοντέλων AI

Διευκόλυνση επιθέσεων phishing

Εξαγωγή εμπιστευτικών δεδομένων

Δόλιες ενέργειες (Rogue Actions) σε προϊόντα όπως το Gemini

Τα προϊόντα της Google διαβαθμίζονται σε τρεις κατηγορίες (Flagship, Standard και Other) με τα προϊόντα-ναυαρχίδες όπως το Search, το Gemini και το Google Workspace να προσφέρουν τις υψηλότερες αμοιβές.

Το μυστικό για το μέγιστο χρηματικό έπαθλο

Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα επιβράβευσης, η βασική αμοιβή για αναφορές υψηλής σοβαρότητας ανέρχεται σε 17.000 δολάρια, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 27.000 ευρώ εφόσον η αναφορά πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και πρωτοτυπίας. Για να επιτευχθεί αυτό, το εύρημα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο, επαληθεύσιμο και να σχετίζεται με ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα ενός προϊόντος AI.

Επένδυση εμπιστοσύνης στην κοινότητα

Με το AI VRP, η Google δεν επιδιώκει μόνο την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων της, αλλά και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας ειδικών που θα συνεργάζονται για τη βελτίωση της τεχνολογίας. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, «η προστασία της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί συλλογική ευθύνη, και κάθε συμβολή έχει αξία».

Καθώς η AI ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες καθίστανται κρίσιμες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας γύρω από τις νέες τεχνολογίες, σε μια εποχή που η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα.

Πηγή: gazzetta.gr