Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

 09.10.2025 - 08:22
Ένα μαγευτικό θέαμα αντίκρισαν το πρωί (9/10) οι κάτοικοι της Λεμεσού, καθώς μετά από μια σύντομη βροχή, ο ουρανός «φόρεσε» τα πιο όμορφα του χρώματα.

Ένα διπλό ουράνιο τόξο σχηματίστηκε πάνω από την πόλη, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες που απαθανάτισαν αρκετοί πολίτες και ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στη σελίδα "ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ Κύπρου".

Οι φωτογραφίες του ουράνιου τόξου κάνουν ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας σχόλια θαυμασμού για το εντυπωσιακό θέαμα πάνω από τη Λεμεσό.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η αστυνομία ξετυλίγει το κουβάρι της απόπειρας φόνου στη Λεμεσό, με φόντο εγκληματική οργάνωση που δρα και στην Κύπρο.

