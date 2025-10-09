Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα
LIKE ONLINE

Video: Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα

 09.10.2025 - 11:59
Video: Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου στην Καλιφόρνια, μια «ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γονέων» γδύθηκε μένοντας το μαγιό της κατά τη διάρκεια των δημόσιων σχολίων για να διαμαρτυρηθεί.

Η Μπεθ Μπορν, πρόεδρος της οργάνωσης Moms for Liberty στην κομητεία Yolo, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου Davis Joint Unified School Board στις 18 Σεπτεμβρίου για να διαμαρτυρηθεί για τις πολιτικές που επιτρέπουν στις τρανσέξουαλ γυναίκες να χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια των γυναικών.

«Είμαι γονέας στο σχολικό διαμέρισμα Davis Unified School District και βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για τις πολιτικές που εφαρμόζετε στα αποδυτήρια των γυμνασίων», δήλωσε η Μπορν στη συνεδρίαση.

Τα σχολεία στα οποία αναφέρθηκε ήταν το Γυμνάσιο Ralph Waldo Emerson, το Γυμνάσιο Frances Harper και το Γυμνάσιο Oliver Wendell Holmes Jr. Είπε ότι αυτά τα σχολεία απαιτούν από τους μαθητές να γδύνονται και να αλλάζουν ρούχα πριν πάνε στο μάθημα της φυσικής αγωγής. «Θα σας δώσω μια ιδέα για το πώς είναι όταν γδύνομαι», είπε η Μπορν λίγο πριν βγάλει τα ρούχα της και μείνει με το μαγιό της.

Έμεινε με το μαγιό για να δει αν θα σοκαριστούν οι παρευρισκόμενοι

«Αυτή τη στιγμή, η σχολική περιφέρεια λέει ότι, ανάλογα με την ταυτότητα του τρανσέξουαλ παιδιού, αυτό μπορεί να επιλέξει ποια τουαλέτα θέλει να χρησιμοποιεί», πρόσθεσε. «Έτσι, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σχολική περιφέρεια, έχουμε παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται σε διαφορετικές τουαλέτες με βάση μόνο το…»

Η Μπορν διακόπηκε από μέλη του σχολικού συμβουλίου που της είπαν να σταματήσει, αλλά εκείνη απάντησε ότι έπρεπε να ολοκληρώσει τα σχόλιά της και ότι παραβιάζονταν τα δικαιώματά της σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία (ελευθερία του Λόγου).

Ο αντιπρόεδρος του σχολικού συμβουλίου, Χίραμ Τζάκσον, ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης. Μετά από πέντε λεπτά, η συνεδρίαση συνεχίστηκε και η Μπορν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ομιλία της, αλλά αφού φόρεσε ρούχα πάνω από το μαγιό, ζητήθηκε νέα διακοπή. Την επόμενη μέρα της συνεδρίασης, η Μπορν δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο CBS News ότι δεν θεωρούσε ότι η πράξη της είχε σκοπό την διατάραξη της διαδικασίας.

«Δεν νομίζω ότι ήταν διατάραξη», είπε στο κανάλι. «Αυτό που ήταν διατάραξη ήταν η διακοπή των τριών λεπτών ελεύθερης ομιλίας μου. Αυτό δεν σταμάτησε τη ροή της συνεδρίασης. Δεν εμπόδισα τον επόμενο να κάνει τα τρία λεπτά των σχολίων του». Είπε επίσης ότι σκέφτηκε να δείξει στο σχολικό συμβούλιο πώς είναι να γδύνεσαι σε ένα αποδυτήριο, αλλά φορούσε το μαγιό της.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

 09.10.2025 - 11:30
Επόμενο άρθρο

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

 09.10.2025 - 12:20
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

  •  09.10.2025 - 11:30
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα