«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

Αρχικά ο κ. Χασαπόπουλος ανέφερε ότι τον τελευταίο καιρό δεν έχει επαφές με τον επικεφαλής του «ΑΛΜΑ», Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Περίπου έναν μήνα πριν την εξαγγελία της ίδρυσης του Κινήματος, σημείωσε, «ήμασταν σχεδόν κάθε ημέρα μαζί και ψάχναμε συνεργάτες κ.λπ.». Πρόσθεσε δε ότι «μέχρι και το κτήριο εγώ το βρήκα», εννοώντας τον χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Κινήματος. Ακολούθως είπε ότι, «όταν κάποια άτομα είδανε φως και μπήκαν, με απομακρύνανε».

Ακολούθως, ο κ. Χασαπόπουλος είπε «δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα που συμμετέχουν άνθρωποι διεφθαρμένοι», σημειώνοντας ότι υπέδειξε στον κ. Μιχαηλίδη «κάποια πράγματα διότι όταν είδα στο πάνελ ορισμένα άτομα, τα τέσσερα που ήξερα, όχι μόνο δεν έπρεπε να είναι στο πάνελ αλλά φυλακή». Μάλιστα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο έλεγχο, λέγοντας ότι «είχαν προκύψει θέματα για συγκεκριμένο άτομο, το οποίο είχε κάνει διασπάθιση δημόσιου χρήματος».

Ο κ. Χασαπόπουλος κλήθηκε από την παρουσιάστρια της εκπομπής Κάτια Σάββα να σχολιάσει και μια ανάρτηση με διάφορα υπονοούμενα για τα κίνητρά της που έγινε στη σελίδα υποστηρικτών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, που διαχειριζόταν ο ίδιος. Επικοινωνήσαμε, απάντησε και σας είπα «ότι θα προσπαθήσω να το διαγράψω, όμως εκείνος που ήταν πίσω από το δημοσίευμα δεν συμφώνησε και έτσι δεν το διέγραψα». Κληθείς να απαντήσει ποιος ήταν πίσω από το δημοσίευμα, ο κ. Χασαπόπουλος απάντησε λακωνικά: «ο νοών νοείτω», αφήνοντας να νοηθεί ότι ήταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Χασαπόπουλος διαχειρίζεται την «Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς» στο facebook, που προηγουμένως ονομαζόταν «Ομάδα Στήριξης του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη», και στην απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή γινόταν ειδική αναφορά στη συγκεκριμένη σελίδα. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωνε στην απόφασή του ότι «στην ομάδα αυτή μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υιός και η αδελφή του Γενικού Ελεγκτή» και τόνιζε ότι σε αυτήν επί καθημερινής βάσεως αναρτούνταν απειλητικά, υβριστικά, ψευδή σχόλια και ανακρίβειες.