Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

 09.10.2025 - 11:30
«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

Για τέσσερις διεφθαρμένους ανάμεσα στα οχτώ πρόσωπα που πλαισίωναν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο πάνελ κατά την ημέρα ανακοίνωσης της ίδρυσης του Κινήματος «ΑΛΜΑ» στις 19 Μαΐου, μίλησε στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση» ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε ότι «τους ήξερε» και ίδιος ο τέως Γενικός Ελεγκτής από τις έρευνες που είχε διενεργήσει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Αρχικά ο κ. Χασαπόπουλος ανέφερε ότι τον τελευταίο καιρό δεν έχει επαφές με τον επικεφαλής του «ΑΛΜΑ», Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Περίπου έναν μήνα πριν την εξαγγελία της ίδρυσης του Κινήματος, σημείωσε, «ήμασταν σχεδόν κάθε ημέρα μαζί και ψάχναμε συνεργάτες κ.λπ.». Πρόσθεσε δε ότι «μέχρι και το κτήριο εγώ το βρήκα», εννοώντας τον χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Κινήματος. Ακολούθως είπε ότι, «όταν κάποια άτομα είδανε φως και μπήκαν, με απομακρύνανε».

Ακολούθως, ο κ. Χασαπόπουλος είπε «δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα που συμμετέχουν άνθρωποι διεφθαρμένοι», σημειώνοντας ότι υπέδειξε στον κ. Μιχαηλίδη «κάποια πράγματα διότι όταν είδα στο πάνελ ορισμένα άτομα, τα τέσσερα που ήξερα, όχι μόνο δεν έπρεπε να είναι στο πάνελ αλλά φυλακή». Μάλιστα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο έλεγχο, λέγοντας ότι «είχαν προκύψει θέματα για συγκεκριμένο άτομο, το οποίο είχε κάνει διασπάθιση δημόσιου χρήματος».

Ο κ. Χασαπόπουλος κλήθηκε από την παρουσιάστρια της εκπομπής Κάτια Σάββα να σχολιάσει και μια ανάρτηση με διάφορα υπονοούμενα για τα κίνητρά της που έγινε στη σελίδα υποστηρικτών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, που διαχειριζόταν ο ίδιος. Επικοινωνήσαμε, απάντησε και σας είπα «ότι θα προσπαθήσω να το διαγράψω, όμως εκείνος που ήταν πίσω από το δημοσίευμα δεν συμφώνησε και έτσι δεν το διέγραψα». Κληθείς να απαντήσει ποιος ήταν πίσω από το δημοσίευμα, ο κ. Χασαπόπουλος απάντησε λακωνικά: «ο νοών νοείτω», αφήνοντας να νοηθεί ότι ήταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Χασαπόπουλος διαχειρίζεται την «Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς» στο facebook, που προηγουμένως ονομαζόταν «Ομάδα Στήριξης του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη», και στην απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή γινόταν ειδική αναφορά στη συγκεκριμένη σελίδα. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωνε στην απόφασή του ότι «στην ομάδα αυτή μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υιός και η αδελφή του Γενικού Ελεγκτή» και τόνιζε ότι σε αυτήν επί καθημερινής βάσεως αναρτούνταν απειλητικά, υβριστικά, ψευδή σχόλια και ανακρίβειες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές

 09.10.2025 - 10:59
Επόμενο άρθρο

Video: Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα

 09.10.2025 - 11:59
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

«Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

  •  09.10.2025 - 11:30
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα