Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές

 09.10.2025 - 10:59
Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν την Τετάρτη οι αρχές στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα ναρκωτικών. Ανάμεσα στους προσαχθέντες στο αρχηγείο της χωροφυλακής στην Κωνσταντινούπολη ήταν και η Χαντισέ (Hadise Açıkgöz), η οποία το 2016 είχε λάβει μέρος στη Eurovision με το τραγούδι Düm Tek Tek.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι προσαχθέντες, πέραν των καταθέσεών τους, έδωσαν και δείγμα αίματος.

Μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν για ανάκριση ήταν οι ηθοποιοί Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç και Meriç Aral, οι τραγουδιστές Hadise Açıkgöz και İrem Derici, καθώς και οι influencer Duygu Özaslan και το ζευγάρι Dilan και Engin Polat.

Η δικηγόρος της Dilan Polat, Sevinç Horoz, δήλωσε ότι η πελάτισσά της είχε υποβληθεί προηγουμένως σε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών: «Εάν αυτό κριθεί ανεπαρκές, είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε σε νέα εξέταση. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι συνέβη».

Οι Polat, που έχουν δημιουργήσει επιχείρηση ομορφιάς αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν αρκετά μπλεξίματα με τον νόμο τα τελευταία δύο χρόνια. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ενώ εμπλέκονται σε δίκη που αφορά κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με το CNN Turk, διευκρίνισε ότι κανείς από τους επώνυμους προσαχθέντες δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης με τις αρχές να δηλώνουν ότι η έρευνα επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί εάν οι ύποπτοι έκαναν χρήση ουσιών και εάν η χρήση αυτή παραβιάζει τον τουρκικό νόμο.

Μετά την αποχώρησή της από το αρχηγείο της χωροφυλακής, η Χαντισέ έκανε μια σιβυλλική ανάρτηση στο Instagram γράφοντας «είμαι το ίδιο μπερδεμένη όπως κι εσείς» ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε εικόνες από συναυλία που έδωσε στην Άγκυρα.

Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές, ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές, ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στις Αρχές - Εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο σε ανοικτό χώρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και το Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους
Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

 09.10.2025 - 10:29
Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, για τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

  •  09.10.2025 - 10:29
ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

  •  09.10.2025 - 09:41
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

  •  09.10.2025 - 09:46
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

  •  09.10.2025 - 09:37
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

  •  09.10.2025 - 08:22
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα