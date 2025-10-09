Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στην Τουρκία: Ψάχνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι προσαχθέντες, πέραν των καταθέσεών τους, έδωσαν και δείγμα αίματος.



Μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν για ανάκριση ήταν οι ηθοποιοί Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç και Meriç Aral, οι τραγουδιστές Hadise Açıkgöz και İrem Derici, καθώς και οι influencer Duygu Özaslan και το ζευγάρι Dilan και Engin Polat.

Η δικηγόρος της Dilan Polat, Sevinç Horoz, δήλωσε ότι η πελάτισσά της είχε υποβληθεί προηγουμένως σε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών: «Εάν αυτό κριθεί ανεπαρκές, είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε σε νέα εξέταση. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι συνέβη».

Οι Polat, που έχουν δημιουργήσει επιχείρηση ομορφιάς αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν αρκετά μπλεξίματα με τον νόμο τα τελευταία δύο χρόνια. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ενώ εμπλέκονται σε δίκη που αφορά κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με το CNN Turk, διευκρίνισε ότι κανείς από τους επώνυμους προσαχθέντες δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης με τις αρχές να δηλώνουν ότι η έρευνα επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί εάν οι ύποπτοι έκαναν χρήση ουσιών και εάν η χρήση αυτή παραβιάζει τον τουρκικό νόμο.

Μετά την αποχώρησή της από το αρχηγείο της χωροφυλακής, η Χαντισέ έκανε μια σιβυλλική ανάρτηση στο Instagram γράφοντας «είμαι το ίδιο μπερδεμένη όπως κι εσείς» ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε εικόνες από συναυλία που έδωσε στην Άγκυρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα