Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αυτούσιο το πόρισμα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΜΑΚΛΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΤΕΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, KAI ΑΛΛΩΝ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”), προβαίνει στην πιο κάτω Ανακοίνωση:

Α. Άρση της Απαγόρευσης Δημοσιοποίησης Πληροφοριών Αναφορικά με Έρευνες της Αρχής.

Δυνάμει της νομοθεσίας που προνοεί για τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής (ο «Ν.19(I)/2022»), απαγορεύεται η δημοσιοποίηση πληροφοριών οι οποίες λαμβάνονται στα πλαίσια της αποστολής της, χωρίς να εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση του Επιτρόπου Διαφάνειας.

Στην παρούσα περίπτωση, ο Επίτροπος Διαφάνειας, ενέκρινε, στη βάση του Άρθρου 18 (1) του Ν.19(I)/2022, την άρση απαγόρευσης και η Αρχή, σε Συνεδρία της, αποφάσισε την έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης.

Η αιτιολογία του Επιτρόπου για την εν λόγω άρση είναι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η Καταγγελία στρέφεται εναντίον δημόσια εκτεθειμένου προσώπου, το οποίο κατείχε υψηλόβαθμη θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου και σήμερα εξακολουθεί να κατέχει άλλη αντίστοιχη θέση. Ως εκ τούτου, για λόγους διαφάνειας, κρίθηκε σκόπιμο να δημοσιοποιηθεί και το αποτέλεσμα της Έρευνας.

Επιπλέον, η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της Έρευνας κρίθηκε ως άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημόσιο συμφέρον και το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση για ζητήματα που άπτονται του πολιτικού και δημόσιου βίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι Έρευνες της Αρχής διεξάγονται υπό καθεστώς πλήρους εχεμύθειας. Η εχεμύθεια αυτή φαίνεται να έχει τηρηθεί στην παρούσα περίπτωση, αφού, μέχρι και σήμερα, δεν έχει διαρρέυσει οτιδήποτε σχετικά με την παρούσα Έρευνα.

Β. Η Καταγγελία.

Η Καταγγελία τέθηκε ενώπιον της Αρχής μέσω επιστολής της Ελεγκτικής

Υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής της από τον κ. Παύλο Νικολάου (εφεξής «ο Καταγγέλλων»), ως τότε Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (εφεξής το «ΣΥΛ»), και στρεφόταν εναντίον του τότε Διευθυντή αυτού, κ. Κωνσταντίνου Παρμακλή (εφεξής «ο Καταγγελλόμενος»), και άλλων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, εξετάζοντας την εν λόγω Καταγγελία, διαπίστωσε πιθανή κατάχρηση εξουσίας και/ή άλλα πιθανά αδικήματα διαφθοράς, γι’ αυτό και την προώθησε προς την Αρχή ως την αρμόδια για να τα εξετάσει.

Κατά τη μελέτη της Καταγγελίας, η Αρχή προέβη σε διαχωρισμό και/ή ομαδοποίηση των Καταγγελθέντων ζητημάτων, ως ακολούθως:

(α) Καταγγελίες για θέματα προσφορών στις οποίες εμπλέκεται προσωπικά ο Καταγγελλόμενος.

(β) Καταγγελίες για αναίτια και αδικαιολόγητη μείωση εξουσιών και εργασιών του Καταγγέλλοντος που πιθανόν να πλήξουν τα συμφέροντα του ΣΥΛ, καθώς και εκδικητική και ανάρμοστη συμπεριφορά του Καταγγελλομένου.

(γ) Γεγονότα που αφορούν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και/ή των Κανονισμών οι οποίοι διέπουν τη διαχείριση προσφορών, τη διασπάθιση χρήματος και την κατάχρηση εξουσίας.

(δ) Γεγονότα που αφορούν στην παρουσίαση τεχνοοικονομικών μελετών.

Η Αρχή, ως προνοείται από την κείμενη νομοθεσία και Κανονισμούς, προβαίνοντας σε Προκαταρκτική Εξέταση της Καταγγελίας, και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή Έρευνας για την πιο πάνω Καταγγελία και διόρισε ως Λειτουργούς Επιθεώρησης τους:

Άννα Χρίστου, Δικηγόρο από τη Λευκωσία.

Δημήτρη Καΐλη, Δικηγόρο από τη Λευκωσία.

Γ. Η Έρευνα.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διεξήγαγαν Έρευνα στη βάση των Όρων Εντολής που τους είχαν δοθεί από την Αρχή και προς τον σκοπόν αυτόν, κάλεσαν μάρτυρες για κατάθεση και ζήτησαν την προσκόμιση σχετικών στοιχείων/εγγράφων.

Όλοι οι μάρτυρες που κλήθηκαν, προσήλθαν ενώπιόν τους και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Συγκεκριμένα, διεξήχθηκαν συνολικά 25 Συνεδρίες / Ακροάσεις προς τον σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κλήθηκαν προς κατάθεση συνολικά 14 πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου του

Καταγγέλλοντος και του Καταγγελλομένου), μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν πέραν των 400 εγγράφων, ενώ κατατέθηκαν 186 Τεκμήρια.

Δ. Η Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης.

Με τη συμπλήρωση της Έρευνας και τη μελέτη όλης της μαρτυρίας και δεδομένων, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης προέβησαν στη σύνταξη Έκθεσης (Πορίσματος), η οποία αποτελείται από 228 σελίδες, την οποία υπέβαλαν στην Αρχή προς έγκριση.

Παρατηρήσεις Λειτουργών Επιθεώρησης:

Μεγάλο μέρος των Καταγγελιών αφορούσαν στις προσωπικές διενέξεις και/ή διαφορές του Καταγγέλλοντος με τον Καταγγελλόμενο, και αναλώνονται, ως και η μαρτυρία του Καταγγέλλοντος, στις κατ’ ισχυρισμόν εναντίον του καταγγελίες από συναδέλφους του για παρενοχλήσεις, για τις οποίες οι Λειτουργοί Επιθεώρησης δεν προέβησαν σε οποιοδήποτε εύρημα επί της βασιμότητας αυτών, εκατέρωθεν, εφόσον δεν αφορούσαν στις Καταγγελίες που εξέταζαν και/ή δεν ενέπιπταν στους όρους εντολής τους και/ή σε κάθε περίπτωση εκκρεμούν, ενώπιον άλλων αρμοδίων οργάνων, σχετικές διαδικασίες.

Καθόλη τη διάρκεια της Έρευνας αναδείχθηκε έντονα η αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ του Καταγγέλλοντος και του Καταγγελλομένου. Το γεγονός αυτό έθεσε σε συνεχή εγρήγορση τους Λειτουργούς Επιθεώρησης, οι οποίοι εξέταζαν και αξιολογούσαν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια τις εκατέρωθεν θέσεις.

Για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες ελέγχου του ΣΥΛ, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι η πρακτική ή οι διαδικασίες που ακολουθούντο δεν ήταν πάντοτε σύμφωνες με τη νενομισμένη διαδικασία, δεν υπήρχε καταγραφή όλων των ενεργειών και δεν υπήρχε διαφάνεια ή αιτιολόγηση των αναγκών που οδηγούσαν στην κατακύρωση ή απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Σύνοψη ευρημάτων:

Για τους σκοπούς της παρούσας Ανακοίνωσης, δεδομένου ότι το πόρισμα είναι εκτενές και αφορά σε πολυάριθμες καταγγελίες, κρίνεται σκόπιμο όπως δοθεί έμφαση.

στις περιπτώσεις που σχετίζονται με τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Καταγγελλομένου, και συγκεκριμένα σε εκείνες που αφορούν στο ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης απέρριψαν αρκετούς από τους ισχυρισμούς του Καταγγέλλοντος, και συνεπακόλουθα αρκετά από τα καταγγελθέντα ζητήματα.

Συνολικά, εξετάστηκαν περί των 70 Καταγγελιών.

(α) Σε 4 από αυτές προκύπτει το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας από τον Καταγγελλόμενο. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται ειδική μνεία πιο κάτω.

(β) Σε 4 άλλες περιπτώσεις διαφαίνεται η ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων. Διευκρινίζεται ότι οι 3 περιπτώσεις αφορούν στην ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον Καταγγελλόμενο και μία (1), στην ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από Λειτουργούς του ΣΥΛ, χωρίς ωστόσο, να κατανομάζονται ρητώς στην Έκθεση. Και οι 4 περιπτώσεις αφορούν κυρίως στη μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σε διαγωνισμούς και αναθέσεις από το ΣΥΛ. Οι 4 περιπτώσεις συνοψίζονται ως ακολούθως:

Ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον Καταγγελλόμενο

< >Για την επετειακή εκδήλωση για τα 70 χρόνια του ΣΥΛ, ο Καταγγελλόμενος παρουσίασε απευθείας την προσφορά για την εν λόγω εκδήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛ για έγκριση, παρακάμπτοντας το Τμήμα Αγορών και Προμηθειών και τους οποιουσδήποτε ελέγχους θα διεξάγονταν, με δικές του οδηγίες καθώς και την Επιτροπή Οικονομικών, μέσω της οποίας θα έπρεπε

Στις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης στα γραφεία του ΣΥΛ, τα μέτρα που λήφθηκαν από το ΣΥΛ κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών για σκοπούς προστασίας των γραφείων και του εξοπλισμού του κτηρίου του ΣΥΛ και η αξιοποίηση των αντικειμένων και/ή υλικών που αντικαθίσταντο, ήταν ελάχιστα. Ακόμα κι αν δεν κρίνονταν ικανοποιητικά, ενδεχομένως αυτό να αφορά ζήτημα διοικητικής παράλειψης ή αμελούς εκτέλεσης καθηκόντων από λειτουργούς, που άπτεται θέματος πειθαρχικής φύσης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.19(Ι)/2022, η Αρχή συνέταξε έκθεση, συνοδευόμενη από τα σχετικά στοιχεία, και παρέπεμψε την υπόθεση στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διενέργεια τυχόν πειθαρχικής έρευνας εναντίον του Καταγγελλομένου [βλ. σημεία 18(β)(i)-(iii) της παρούσας ανακοίνωσης] και Λειτουργών του ΣΥΛ [βλ. σημείο 18(β)(iv) της παρούσας ανακοίνωσης], ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης.

Σε 8 περιπτώσεις παρατηρούνται αδυναμίες και/ή πλημμέλειες στη διαδικασία που ακολουθούσε το ΣΥΛ χωρίς να υπάρχει εύρημα για διάπραξη ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων.

19. Από την Έρευνα, σχετικά με το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικημάτος της Κατάχρηση Εξουσίας, διαπιστώθηκαν τα εξής:

(α) Αναφορικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης στο ΣΥΛ:

Η σύζυγος του Καταγγελλομένου είναι πρώτη ξαδέλφη του Διευθυντή της Εταιρείας που κέρδισε το Διαγωνισμό, γεγονός που δημιουργεί συγγενικό δεσμό εξ αγχιστείας τετάρτου βαθμού για τον Καταγγελλόμενο, και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 42(2) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (158(I)/1999), και να εξαιρεθεί από τη διαδικασία. Η σχέση δηλαδή του Καταγγελλομένου με το Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος συμμετείχε ενεργά τόσο στην ετοιμασία των προδιαγραφών, στην εξεύρεση άλλων προσφοροδοτών όσο και στην

κατάληξη αυτού του Διαγωνισμού αφού ήταν ο επιτυχών, ήταν τέτοια που απαγόρευε και την εμπλοκή του Διευθυντή σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

Επί της ουσίας, ο Καταγγελλόμενος έδωσε οδηγίες για έναρξη διαδικασίας Διαγωνισμού και/ή λήψης προσφορών και/ή ετοιμασίας προδιαγραφών, χωρίς την εμπλοκή του αρμόδιου Τμήματος, ήτοι του Τμήματος Αγορών και Προμηθειών, επισκέφθηκε ο ίδιος με Λειτουργό του ΣΥΛ το κατάστημα της εν λόγω Εταιρείας, και έλαβε εισηγήσεις προτεινόμενων προσφοροδοτών από το Διευθυντή της.

Ο Καταγγελλόμενος ενημέρωσε το Διευθυντή της Εταιρείας για τις τιμές της εν λόγω διαδικασίας πριν την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, και προέτρεψε το Διευθυντή της, να υποβάλει χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του νέου Διαγωνισμού.

Ο Καταγγελλόμενος, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντής του ΣΥΛ και, κατά συνέπεια, ως δημόσιος λειτουργός, ενήργησε αυθαίρετα, καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητάς του και παραβλέποντας τα δικαιώματα τρίτων προσφοροδοτών, οι οποίοι είχαν την προσδοκία ότι ο Διαγωνισμός θα κατακυρωνόταν σε αυτούς.

Οι πιο πάνω αναφερθείσες ενέργειες του Καταγγελλομένου αποτελούν αυθαίρετες πράξεις κατά παράβαση των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και ενδεχομένως να συνιστούν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας δυνάμει του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154).

(β) Αναφορικά με τις οδηγίες του Καταγγελλομένου για διεξαγωγή έρευνας από την Εσωτερική Ελέγκτρια του ΣΥΛ, με την οποία ο Καταγγέλλων βρισκόταν

σε οξεία έχθρα, για θέμα που αφορούσε σε δημόσιο διαγωνισμό και προκηρύχθηκε το 2015:

O Καταγγελλόμενος περί το 2023 έδωσε εντολή στην Εσωτερική Ελέγκτρια να διερευνήσει Διαγωνισμό του 2015, ενώ γνώριζε πως υπήρχε έντονη προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ αυτής και του Καταγγέλλοντος, κάτι που έθετε υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της έρευνας.

Σημειώνεται ότι ο Καταγγέλλων παρείχε τεχνική υποστήριξη σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό ένεκα ειδικών γνώσεων και της επαγγελματικής δραστηριότητας μέλους της οικογένειάς του στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά αποσύρθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης για λόγους διαφάνειας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από τέσσερις υποψήφιοι προσφοροδότες, μεταξύ των οποίων και εταιρεία συνεργάτη του αδελφού του, όμως η κατακύρωση έγινε σε άγνωστη εταιρεία που υποδείχθηκε από ανεξάρτητο πολιτικό μηχανικό.

Η επανεξέταση του θέματος μετά από 8 χρόνια, μαζί με το γεγονός ότι η έρευνα ανατέθηκε στην Εσωτερική Ελέγκτρια με την οποία ο Καταγγέλλων είχε οξεία αντιπαλότητα, θεωρήθηκε από τον Καταγγέλλοντα στοχευμένη και εκδικητική ενέργεια του Καταγγελλομένου, με σκοπό την υποβάθμιση της θέσης και της φήμης του.

Κατά την έρευνα, η Εσωτερική Ελέγκτρια εντόπισε ότι δύο τελικοί προσφοροδότες είχαν πιθανή σχέση με τον Καταγγέλλοντα, κάτι που δημιούργησε υποψίες σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, ο Καταγγέλλων δεν είχε πρόσβαση στα σχετικά αρχεία για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λόγω της Εγκυκλίου που εξέδωσε εκείνη την περίοδο ο Καταγγελλόμενος, η οποία απαιτούσε γραπτή έγκριση για παραλαβή εγγράφων, περιορίζοντας έτσι την άμυνά του.

Ενόψει του ότι, είχε διενεργηθεί στο παρελθόν έλεγχος για το ίδιο θέμα, σε συνάρτηση με το χρόνο που έχει παρέλθει από την κήρυξη του Διαγωνισμού, την αιτιολογία που δόθηκε από τον Καταγγελλόμενο ότι η έρευνα αφορούσε ζήτημα αντίστοιχο με την Καταγγελία που είχε υποβάλει ο Καταγγέλλων, τις ενέργειες του Καταγγελλομένου ως αναφέρονται ανωτέρω με την έκδοση Εγκυκλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο και το διορισμό της Εσωτερικής Ελέγκτριας, ως ερευνώσας λειτουργού, διαφαίνεται ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απόρροια των σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ Καταγγέλλοντα και Καταγγελλομένου κατά τον ουσιώδη χρόνο λήψης τέτοιας απόφασης και η απόφαση για καταγγελία πάρθηκε εκδικητικά.

Η απόφαση να γίνει έρευνα μετά από 8 χρόνια, με δεδομένη την αντιπαλότητα μεταξύ των εμπλεκομένων και τη μη ύπαρξη νέων στοιχείων, συνιστά ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και πιθανή πράξη διαφθοράς από τον Καταγγελλόμενο που αποσκοπούσε στην εκδικητική στοχοποίηση του Καταγγέλλοντος.

O Καταγγελλόμενος ενήργησε αυθαίρετα παραβλάπτοντας τα δικαιώματα του Καταγγέλλοντος, και η ενέργειά του ενδεχομένως να συνιστά το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και κατά συνέπεια ενδεχόμενη πράξη διαφθοράς, υπό την έννοια που αποδίδεται σε αυτήν την πράξη στο Ν. 19/2022.

(γ) Αναφορικά με τις προσπάθειες του Καταγγελλομένου για παράτυπη ή/και παράνομη ανάθεση εργασιών με κατ’ ευθείαν ανάθεση για το σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδας σε εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιδίου προσώπου:

Ο Καταγγελλόμενος υποστήριξε ότι η παλιά ιστοσελίδα του ΣΥΛ ήταν ανεπαρκής και παρωχημένη, με ευθύνη εξωτερικού συνεργάτη που δεν είχε τη δυνατότητα να την αναβαθμίσει. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία νέας ιστοσελίδας, με απευθείας ανάθεση ύψους €5.000 — ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες εργασίες.

Ο Καταγγέλλων αμφισβήτησε την αναγκαιότητα της αλλαγής, σημειώνοντας ότι ο προηγούμενος συνεργάτης θα μπορούσε να υλοποιήσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις. Επιπλέον, θέτει ζήτημα για την αρχική προσφορά που δόθηκε από εταιρεία ύψους €10.800, η οποία φέρεται να μειώθηκε σε €5.000 ώστε να εμπίπτει στο όριο απευθείας ανάθεσης, με πρόσθετο κόστος €2.400 για πενταετή συντήρηση.

Στην Καταγγελία διατυπώνονται υπόνοιες ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά επηρεάστηκε από προσωπικές σχέσεις του Καταγγελλόμενου με πρόσωπα που συνδέονται με συγκεκριμένη εταιρεία, με την οποία η εταιρεία που ανέλαβε τελικά το σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδας, συνεργάζεται στενά και φέρεται να τελεί υπό τον έλεγχο του ίδιου προσώπου.

Το αντικείμενο της σύμβασης διαχωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές συμβάσεις, ήτοι του σχεδιασμού και της συντήρησης της ιστοσελίδας, χωρίς να έχει αιτιολογηθεί και/ή να υποδειχθεί η ανάγκη αυτού του διαχωρισμού.

H κατάτμηση που έγινε αναφορικά με την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία του σχεδιασμού και συντήρησης της νέας ιστοσελίδας του ΣΥΛ, αποτελούσε αυθαίρετη πράξη για αποφυγή διαγωνιστικής διαδικασίας και για να ανατεθούν σε συγκεκριμένη εταιρεία οι δύο αυτές συμβάσεις.

Καταληκτικά, ο Καταγγελλόμενος καθ΄ υπέρβαση της εξουσίας του και κατά παράβαση των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων ενήργησε αυθαίρετα, παραβλέποντας τα δικαιώματα τρίτων προσώπων, ήτοι πιθανών προσφοροδοτών. Κατά συνέπεια πληρούνται και τα λοιπά συστατικά στοιχεία για στοιχειοθέτηση ενδεχόμενης διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ.154).

(δ) Αναφορικά με το Διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων κατά το στάδιο ανέγερσης υδατοδεξαμενών για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου:

Ο Καταγγελλόμενος περί το 2023, έλαβε ο ίδιος ενδεικτικές τιμές για τον υπό αναφορά διαγωνισμό ενώ, επίσης, απέστειλε σε συγκεκριμένη εταιρεία δύο προσφορές που λήφθηκαν από μία άλλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό να λάβει καλύτερη τιμή και να της κατακυρώσει το διαγωνισμό. Η πρώτη εταιρεία έδωσε καλύτερη τιμή από ό,τι η δεύτερη, αλλά και οι δύο προσφορές ήταν πέραν των ορίων της απευθείας ανάθεσης.

Σχετικά με τη λήψη εκ μέρους του Καταγγελλομένου προσφοράς για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, εκ πρώτης δε φαίνεται να τηρήθηκε η ορθή διαδικασία λήψης προσφορών, η οποία κανονικά θα έπρεπε να γίνει μέσω

του Τμήματος Αγορών και Προμηθειών, καθώς το συνολικό πόσο ξεπερνούσε το συνολικό ποσό απευθείας ανάθεσης.

Από μόνο του αυτό δε μπορεί να θεωρηθεί πράξη διαφθοράς, διότι ως προϊστάμενος του Οργανισμού και όλων των υπηρεσιών του, ο Διευθυντής δύναται να προβαίνει στη λήψη ενδεικτικών τιμών για σκοπούς διαπίστωσης, ενδεχομένως, του συνολικού κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί, ώστε να διαπιστωθεί εάν δύναται να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση ή αν θα πρέπει να ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες.

Παρότι ο Καταγγελλόμενος έλαβε υπ’όψιν του τις απόψεις του Καταγγέλλοντος και τη σύστασή του να ζητήσει προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία, δεν περιορίστηκε απλώς σε αυτό. Αντίθετα, έστειλε στην εν λόγω εταιρεία και τις προσφορές άλλης εταιρείας. Δεν θα τίθετο οποιοδήποτε ζήτημα, εάν ο Καταγγελλόμενος ζητούσε την προσφορά της εν λόγω εταιρείας, χωρίς τη γνωστοποίηση των προσφορών άλλου ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Αφ’ ης στιγμής όμως τούτο συνέβη, ανεξαρτήτως των προθέσεων του, εφόσον κιόλας κατακύρωσε το Διαγωνισμό σε χαμηλότερη τιμή, υπάρχει σοβαρό ζήτημα παράβλεψης δικαιωμάτων της άλλης εταιρείας, η οποία είχε εύλογη προσδοκία για την κατακύρωση σε αυτήν του Διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι πληρούνται όλα τα συστατικά στοιχεία για στοιχειοθέτηση ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της Κατάχρησης Εξουσίας του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ.154), καθότι ο Καταγγελλόμενος, υπό την ιδιότητα του ως Δημόσιος Λειτουργός, όντας Διευθυντής Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, ενήργησε ο ίδιος αυθαίρετα, λαμβάνοντας προσφορές, καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητας του, αποστέλλοντας την προσφορά οικονομικού φορέα σε άλλον για σκοπούς υποβολής προσφοράς, παραβλέποντας τα δικαιώματα του εν λόγω τρίτου προσώπου.

➢ Απορριφθέντες Ισχυρισμοί:

Για σκοπούς πληρότητας και διαφάνειας, σημειώνεται συνοπτικά ότι, βάσει του μαρτυρικού υλικού, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης απέρριψαν, μεταξύ άλλων, τους ισχυρισμούς του Καταγγέλλοντος, οι οποίοι αφορούσαν σε συγκεκριμένα ζητήματα και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

(α) Ισχυρισμοί για θεματα προσφορών στα οποία ο Καταγγελλόμενος ενεπλάκη προσωπικά.

Ισχυρισμοί για αναίτια και αδικαιολόγητη μείωση εξουσιών και εργασιών του Καταγγέλλοντος που πιθανότατα θα έπλητταν τα συμφέροντα του ΣΥΛ, εκδικητική και ανάρμοστη συμπεριφορά του Καταγγελλομένου.

(γ) Ισχυρισμοί για σωρεία παραβάσεων των προνοιών των Κανονισμών και Νόμου που διέπουν τη διαχειριση προσφορών, σπατάλη χρημάτων ή/και κατάχρηση ή πιθανή κατάχρηση εξουσιών.

(δ) Ισχυρισμοί για Αντιεπαγγελματική, ανάρμοστη ή/και εκδικητική συμπεριφορά. Αδυναμία Λήψης έγκαιρων μέτρων για τη διαχείριση ή/και αποτροπή προβλημάτων.

Ε. Εξέταση από την Αρχή της Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης.

Η Αρχή σε Συνεδρία της υιοθέτησε και ενέκρινε στην ολότητά της την πιο πάνω Έκθεση.

Κατά συνέπεια, διαπιστώνονται:

πρώτον, η ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας από τον Καταγγελλόμενο,

δεύτερον, η ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων, και

τρίτον, πλημμέλειες στις διαδικασίες που ακολουθούσε το ΣΥΛ.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας από τον Καταγγελλόμενο, η Αρχή, έχει υποβάλει την Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, και όλα τα σχετικά έγγραφα, προς τον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, ως οι πρόνοιες του Ν.19(I)/2022.

Ως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναφορικά με την ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από τον Καταγγελλόμενο και Λειτουργούς του ΣΥΛ, η Αρχή, έχει υποβάλει την Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, και όλα τα σχετικά έγγραφα, προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τις δικές του ενέργειες, ως οι πρόνοιες του Ν.19(I)/2022.

Η Αρχή προβαίνει στις ως άνω ενέργειες με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο αθωότητας, και ως εκ τούτου, πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος.