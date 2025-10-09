Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»

Συγκεκριμένα, το τσιαττιστό δημοσιεύθηκε στη σελίδα «ΙΔΑΛΙΟΝ - χτες - σήμερα – αύριο» στο facebook από χρήστη του διαδικτύου.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες γιατί επάλεψες πολλά σε άνισους αγώνες».
Δείτε αυτούσιο το τσιαττιστό:
Καίτη μου
Έσβησες, όμως τζιείντο φως
θα ‘σαι μες στην ψυσιή μας.
τζιαι μιαν καρκιάν που αγαπά
τζι ευθέως ‘συ εκφράστηκες
για να’ ρτ’ η ώρα τζιείνη
να γεμώσει ο τόπος μυρωθκιές,
βασιλικός τζιαι θκιόσμος.
Περηφάνια ήσουν των γονιών,
τζιαι μπρος στο μεγαλείο σου
Καίτη μας θα είσαι πάντα εδώ.
τζιαι μέγα έργο πίσω τους
Κηδεύτηκε στις 8/10/25 μαζί με την μάμμα και παπά της στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης.