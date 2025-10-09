Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»

Συγκεκριμένα, το τσιαττιστό δημοσιεύθηκε στη σελίδα «ΙΔΑΛΙΟΝ - χτες - σήμερα – αύριο» στο facebook από χρήστη του διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες γιατί επάλεψες πολλά σε άνισους αγώνες».

Δείτε αυτούσιο το τσιαττιστό:

Καίτη μου

Κουμερούα μου, έπνασες

Έσβησες όπως το τζιερί,

Καίτη αγαπημένη

μα ‘ζησες όπως διάλεξες.

Ήσουν ευλογημένη.

Έσβησες, όμως τζιείντο φως

θα ‘ναι πάντα μαζί μας

για ειρήνη τζι έπανένωση

θα ‘σαι μες στην ψυσιή μας.

Άνθρωπος πάντα αληθινός

μ’ ευγένια τζιαι ήθος

τζιαι μιαν καρκιάν που αγαπά

είσιες μέσα στο στήθος.

Κουμέρα μου, αθάνατη

θα μείνεις στους αιώνες

γιατί επάλεψες πολλά

σε άνισους αγώνες.

Ποττέ σου δεν τα έβαλες

κάτω σαν ηττημένη.

Όρθωνες το ανάστημα

τζι ήσουν δικαιωμένη.

Κάποιοι όμως επρόδωσαν

την Κύπρον την καημένη

τζι ευθέως ‘συ εκφράστηκες

γιατ’ ήσουν πικραμμένη.

Ο Κώστας ήταν τυχερός

δίπλα του να σε έχει

τζι αγάπη να μοιράζεστε,

πάντα να σε προσέχει.

Στην επαναπροσέγγιση

μαζί τζιαι στην ειρήνη

ο αγώνας θα συνεχιστεί

για να’ ρτ’ η ώρα τζιείνη

η Κύπρος μας να ενωθεί

να ζιεί μαζί ο κόσμος

να γεμώσει ο τόπος μυρωθκιές,

βασιλικός τζιαι θκιόσμος.

Περηφάνια ήσουν των γονιών,

του Κώστα σου καμάρι,

πάντα με Τουρκοκύπριους

λαλούσαμε μακάρι

να ‘ρτει η ώρα η καλή

να λάμψει η ελπίδα,

ειρήνη μόνο τζιαι χαρά

για την μικρή πατρίδα.

Διούμεν όρκο στιβαρό,

συνεχίζουμεν αγώνα

τζιαι μπρος στο μεγαλείο σου

θα κλείνουμε το γόνα.

Καίτη μας θα είσαι πάντα εδώ.

Δεν πεθανίσκουν άνθρωποι

που τόσον αγαπηθήκαν

τζιαι μέγα έργο πίσω τους

σ’ ούλους εμάς αφήκαν.

6/10/2025

Την χάσαμε στις 5