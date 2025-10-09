Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΡαγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»

 09.10.2025 - 10:38
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»

Ένα συγκινητικό τσιαττιστό γράφτηκε, για την Καίτη Κληρίδου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τον θάνατο της.

Συγκεκριμένα, το τσιαττιστό δημοσιεύθηκε στη σελίδα «ΙΔΑΛΙΟΝ - χτες - σήμερα – αύριο» στο facebook από χρήστη του διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες γιατί επάλεψες πολλά σε άνισους αγώνες».

Δείτε αυτούσιο το τσιαττιστό:

Καίτη μου

Κουμερούα μου, έπνασες
Έσβησες όπως το τζιερί,
Καίτη αγαπημένη
μα ‘ζησες όπως διάλεξες.
Ήσουν ευλογημένη.
Έσβησες, όμως τζιείντο φως
θα ‘ναι πάντα μαζί μας
για ειρήνη τζι έπανένωση
θα ‘σαι μες στην ψυσιή μας.
Άνθρωπος πάντα αληθινός
μ’ ευγένια τζιαι ήθος
τζιαι μιαν καρκιάν που αγαπά
είσιες μέσα στο στήθος.
Κουμέρα μου, αθάνατη
θα μείνεις στους αιώνες
γιατί επάλεψες πολλά
σε άνισους αγώνες.
Ποττέ σου δεν τα έβαλες
κάτω σαν ηττημένη.
Όρθωνες το ανάστημα
τζι ήσουν δικαιωμένη.
Κάποιοι όμως επρόδωσαν
την Κύπρον την καημένη
τζι ευθέως ‘συ εκφράστηκες
γιατ’ ήσουν πικραμμένη.
Ο Κώστας ήταν τυχερός
δίπλα του να σε έχει
τζι αγάπη να μοιράζεστε,
πάντα να σε προσέχει.
Στην επαναπροσέγγιση
μαζί τζιαι στην ειρήνη
ο αγώνας θα συνεχιστεί
για να’ ρτ’ η ώρα τζιείνη
η Κύπρος μας να ενωθεί
να ζιεί μαζί ο κόσμος
να γεμώσει ο τόπος μυρωθκιές,
βασιλικός τζιαι θκιόσμος.
Περηφάνια ήσουν των γονιών,
του Κώστα σου καμάρι,
πάντα με Τουρκοκύπριους
λαλούσαμε μακάρι
να ‘ρτει η ώρα η καλή
να λάμψει η ελπίδα,
ειρήνη μόνο τζιαι χαρά
για την μικρή πατρίδα.
Διούμεν όρκο στιβαρό,
συνεχίζουμεν αγώνα
τζιαι μπρος στο μεγαλείο σου
θα κλείνουμε το γόνα.
Καίτη μας θα είσαι πάντα εδώ.
Δεν πεθανίσκουν άνθρωποι
που τόσον αγαπηθήκαν
τζιαι μέγα έργο πίσω τους
σ’ ούλους εμάς αφήκαν.
 
6/10/2025
Την χάσαμε στις 5
Κηδεύτηκε στις 8/10/25 μαζί με την μάμμα και παπά της στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στις Αρχές - Εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο σε ανοικτό χώρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και το Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους
Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

 09.10.2025 - 10:02
Επόμενο άρθρο

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

 09.10.2025 - 10:29
Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, για τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

  •  09.10.2025 - 10:29
ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

  •  09.10.2025 - 09:41
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

  •  09.10.2025 - 09:46
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

  •  09.10.2025 - 09:37
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

  •  09.10.2025 - 08:22
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα