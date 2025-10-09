Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

 09.10.2025 - 10:02
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

Αυτά τα Χριστούγεννα, για πρώτη φορά, το Handmade in Cyprus συνεργάζεται με τον Δήμο Λευκωσίας για να επιμεληθεί το Handmade Market στο επίσημο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Πλατεία Ελευθερίας.

Από τις 29 Νοεμβρίου 2025 – 4 Ιανουαρίου 2026 στην Πλατεία Ελευθερίας (στεγασμένος χώρος, ισόγειο), θα ανοίξει και η επίσημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά Λευκωσίας του Δήμου Λευκωσίας από το Handmade in Cyprus!

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια πολύ ξεχωριστή συνεργασία: για πρώτη φορά, ο Δήμος Λευκωσίας συνεργάζεται με το Handmade in Cyprus για τη διοργάνωση ενός Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Πλατεία Ελευθερίας.

Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για τη σκηνή και το εορταστικό πρόγραμμα του Χωριού, ενώ το Handmade in Cyprus θα επιμεληθεί το Παζαράκι Χειροποίητων, μαζί με προμηθευτές φαγητού και ποτών, καθώς και εργαστήρια τέχνης και χειροτεχνίας.

Ο Δήμος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και τη σύνδεση αυτής της ζωντανής περιοχής στο κέντρο της πόλης, ενώνοντας την Πλατεία Ελευθερίας – όπου θα βρίσκεται το παζαράκι – απευθείας με την Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες σε Ελληνικά & Αγγλικά.

Συμπλήρωσε ΜΟΝΟ ΜΙΑ αίτηση στη γλώσσα που προτιμάς.

https://forms.gle/4BnR5jGLzQ3pHZh77

 

 

*Με πληροφορίες από CheckInCyprus

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στις Αρχές - Εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο σε ανοικτό χώρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και το Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους
Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Παντελής Σάββα (Σαπούνα): Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία

 09.10.2025 - 09:57
Επόμενο άρθρο

Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»

 09.10.2025 - 10:38
Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, για τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

  •  09.10.2025 - 10:29
ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

  •  09.10.2025 - 09:41
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

  •  09.10.2025 - 09:46
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

  •  09.10.2025 - 09:37
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

  •  09.10.2025 - 08:22
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα