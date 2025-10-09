Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;

Από τις 29 Νοεμβρίου 2025 – 4 Ιανουαρίου 2026 στην Πλατεία Ελευθερίας (στεγασμένος χώρος, ισόγειο), θα ανοίξει και η επίσημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά Λευκωσίας του Δήμου Λευκωσίας από το Handmade in Cyprus!

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια πολύ ξεχωριστή συνεργασία: για πρώτη φορά, ο Δήμος Λευκωσίας συνεργάζεται με το Handmade in Cyprus για τη διοργάνωση ενός Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Πλατεία Ελευθερίας.

Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για τη σκηνή και το εορταστικό πρόγραμμα του Χωριού, ενώ το Handmade in Cyprus θα επιμεληθεί το Παζαράκι Χειροποίητων, μαζί με προμηθευτές φαγητού και ποτών, καθώς και εργαστήρια τέχνης και χειροτεχνίας.

Ο Δήμος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και τη σύνδεση αυτής της ζωντανής περιοχής στο κέντρο της πόλης, ενώνοντας την Πλατεία Ελευθερίας – όπου θα βρίσκεται το παζαράκι – απευθείας με την Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες σε Ελληνικά & Αγγλικά.

Συμπλήρωσε ΜΟΝΟ ΜΙΑ αίτηση στη γλώσσα που προτιμάς.

https://forms.gle/4BnR5jGLzQ3pHZh77

*Με πληροφορίες από CheckInCyprus