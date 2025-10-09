Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

 09.10.2025 - 13:38
Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε 43χρονος από τη Λευκωσία σε σχέση με την υπόθεση πυροβολισμών εναντίον γραφείων εργοληπτικής εταιρείας, που σύμφωνα με την Αστυνομία συνδέεται με προηγούμενη βομβιστική επίθεση τον περασμένο Ιούλιο.

Ο παραπονούμενος επιχειρηματίας φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον ύποπτο, καθώς είχε λάβει από αυτόν δάνειο ύψους 400.000 ευρώ με υπέρογκους τόκους, που φέρεται να έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες που «γάζωσαν» τα γραφεία εταιρείας με 11 πυροβολισμούς - Δείτε πλάνα από τη σκηνή

Ο 43χρονος, που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τοκογλυφία, εκβιασμό και απειλές, ενώ η Αστυνομία διερευνά ενδεχόμενη σύνδεση των οικονομικών διαφορών με τις εγκληματικές ενέργειες κατά της εταιρείας. Η απόφαση του Δικαστηρίου για το αίτημα κράτησης του υπόπτου αναμένεται εντός της ημέρας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η στιγμή που ο Ρούμπιο σκύβει και δίνει χαρτάκι στον Τραμπ για τη συμφωνία - Δείτε το βίντεο

 09.10.2025 - 13:30
Επόμενο άρθρο

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

 09.10.2025 - 13:46
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

  •  09.10.2025 - 13:46
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

  •  09.10.2025 - 14:10
Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

  •  09.10.2025 - 13:38
Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

  •  09.10.2025 - 13:16
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα