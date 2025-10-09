Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ
Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.
Ο παραπονούμενος επιχειρηματίας φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον ύποπτο, καθώς είχε λάβει από αυτόν δάνειο ύψους 400.000 ευρώ με υπέρογκους τόκους, που φέρεται να έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες που «γάζωσαν» τα γραφεία εταιρείας με 11 πυροβολισμούς - Δείτε πλάνα από τη σκηνή
Ο 43χρονος, που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τοκογλυφία, εκβιασμό και απειλές, ενώ η Αστυνομία διερευνά ενδεχόμενη σύνδεση των οικονομικών διαφορών με τις εγκληματικές ενέργειες κατά της εταιρείας. Η απόφαση του Δικαστηρίου για το αίτημα κράτησης του υπόπτου αναμένεται εντός της ημέρας.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις