Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

 09.10.2025 - 13:46
Η Άννα Αριστοτέλους δεν βρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα και δύναται να επιστρέψει στην εργασία της μετά το διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου, χθες, Τετάρτη, που ανέστειλε την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να παρατείνει την αρχική περίοδο διαθεσιμότητάς της για ακόμη δύο μήνες «με την αιτιολογία ότι αυτή έπασχε από έκδηλη παρανομία» αναφέρει σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ΔΕΠΕ, που εκπροσωπεί την κ. Αριστοτέλους.

Αναφέρεται επίσης ότι η υπόθεση έχει ορισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για τις 20/10/2025 για τα συνεπαγόμενα διαδικαστικά διαβήματα.

Στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου αναφέρεται ότι η ΕΔΥ με απόφαση στις 3 Οκτωβρίου - που έληγε η πρώτη τρίμηνη περίοδος διαθεσιμότητας της κ. Αριστοτέλους - την παρέτεινε για δύο επιπλέον μήνες.

Η αρχική απόφαση της Επιτροπής να την θέσει σε τρίμηνη περίοδο διαθεσιμότητας προσεβλήθει στο Διοικητικό Δικαστήριο και η σχετική προσφυγή εκκρεμεί, προστίθεται.

Το δικηγορικό γραφείο αναφέρει ότι στις 8 Οκτωβρίου η κ. Αριστοτέλους καταχώρησε νέα προσφυγή κατά της νέας απόφασης της ΕΔΥ και ταυτόχρονα ζήτησε με ξεχωριστή αίτηση, διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται η απόφαση παράτασης για ακόμη δύο μήνες της περιόδου της διαθεσιμότητας.

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε της αίτησης χθες, σημειώνεται, και αφού μελέτησε το υλικό που κατατέθηκε ενώπιον του από το δικηγορικό γραφείο εξέδωσε διάταγμα και ανέστειλε την απόφαση της Επιτροπής.

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη, αναφέρει πως το Δικαστήριο εκδίδει «προσωρινό διάταγμα με το οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση και/ ή εφαρμογή της Απόφασης της Καθ' ης η Αίτηση ημερομηνίας 03/10/2025» που αφορά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

