Η στιγμή που ο Ρούμπιο σκύβει και δίνει χαρτάκι στον Τραμπ για τη συμφωνία - Δείτε το βίντεο

 09.10.2025 - 13:30
Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ, Χαμάς και τους μεσολαβητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία» και του ζητούσε να εγκρίνει μια σχετική ανάρτηση στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και του ψιθύρισε στο αυτί για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

