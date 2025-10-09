Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΜπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία
ΠΑΡΑ-THEMA

Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

 09.10.2025 - 13:16
Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε πολίτες ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Τ.Ο.Μ.) φαίνεται να αποστέλλει μηνύματα για ανάκληση οχημάτων σε άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το όχημα που αναφέρεται.

Το μήνυμα που έλαβε πολίτης αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα «δεν προσήλθε για ανάκληση», ότι έχει ακυρωθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας και πως δεν είναι κατάλληλο για κυκλοφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αποδέκτη του SMS, δεν είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και δεν έχει καμία εμπλοκή.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε στη δημοφιλή σελίδα «Που Πήγαμε και Δεν Μας Άρεσε», προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και δεκάδες σχόλια πολιτών.

Το περιστατικό αφορά πιθανότατα οχήματα με αερόσακους Takata, για τα οποία έχουν εκδοθεί παγκόσμιες ανακλήσεις λόγω σοβαρού κινδύνου.

Δείτε την ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Δόθηκε παράταση για τις φοιτητικές χορηγίες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις

 09.10.2025 - 12:56
Επόμενο άρθρο

Η στιγμή που ο Ρούμπιο σκύβει και δίνει χαρτάκι στον Τραμπ για τη συμφωνία - Δείτε το βίντεο

 09.10.2025 - 13:30
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

  •  09.10.2025 - 13:46
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

  •  09.10.2025 - 14:10
Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

  •  09.10.2025 - 13:38
Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

  •  09.10.2025 - 13:16
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα