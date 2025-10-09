Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Το μήνυμα που έλαβε πολίτης αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα «δεν προσήλθε για ανάκληση», ότι έχει ακυρωθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας και πως δεν είναι κατάλληλο για κυκλοφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αποδέκτη του SMS, δεν είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και δεν έχει καμία εμπλοκή.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε στη δημοφιλή σελίδα «Που Πήγαμε και Δεν Μας Άρεσε», προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και δεκάδες σχόλια πολιτών.

Το περιστατικό αφορά πιθανότατα οχήματα με αερόσακους Takata, για τα οποία έχουν εκδοθεί παγκόσμιες ανακλήσεις λόγω σοβαρού κινδύνου.

