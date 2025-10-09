ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

Με βάση τη συμφωνία, οι όμηροι που κρατά η Χαμάς αναμένεται να απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες 72 ώρες. «Θα έχουν επιστρέψει μέχρι τη Δευτέρα», δήλωσε σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Διεθνολόγος, Αντώνης Στυλιανού μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντική και ιστορική μέρα αναφορικά με τη διαμάχη που υπάρχει τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου 2023. Να τονίσουμε ότι αυτά τα δύο χρόνια συνεχίζουν να κρατούνται 48 όμηροι εκ των οποίων 20 εικάζεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί ενώ 1200 Ισραηλινοί, έχασαν τη ζωή τους στις 7 Οκτωβρίου και εκ τότε πέραν των 67 χιλιάδων Παλαιστίνιων σκοτώθηκαν από τη διαμάχη»

«Παράλληλα υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση εδώ και 2 χρόνια, βρισκόμαστε στο όριο του λοιμού στη Γάζα. Είναι ελάχιστη η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας άρα όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες 4 μέρες που ξεκίνησαν και οι επίσημες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, είναι ιδιαίτερα θετικά», συμπλήρωσε.

«Φαίνεται στην άκρη του τούνελ ένα φως ελπίδας. Πρόκειται για μια συμφωνία πλαίσιο, ένα πλαίσιο που θα οδηγήσει σε μια διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι επιλύεται από την πρώτη ημέρα το Παλαιστινιακό ζήτημα, σημαίνει όμως ότι τουλάχιστον θα τερματιστούν οι άμεσες και απευθείας εχθροπραξίες και ότι θα γίνει επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ αλλά και των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε Ισραηλινές φυλακές. Από εκεί και πέρα η πραγματική υλοποίηση αυτής της μεταβατικής περιόδου για την περιοχή της Γάζας είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε στην πορεία», εξήγησε ο κύριος Στυλιανού.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «οι εξελίξεις στην περιοχή μας έχουν συνηθίσει να μην είναι ευοίωνες. Τονίζουμε όμως τη θετικότητα του γεγονότος ότι συμφωνήθηκε ένα πρώτο τουλάχιστον πλαίσιο για τον τερματισμό αυτής της τεράστιας κρίσης στη Μέση Ανατολή»

Η επόμενη μέρα

Όσο αφορά την επόμενη μέρα ο Διεθνολόγος τόνισε ότι «είναι πολύ πιο δύσκολη από την προηγούμενη γιατί μέσα από την επόμενη μέρα θα πρέπει να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τα εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Θα πρέπει παράλληλα να γίνει μια ανοικοδόμηση από το μηδέν της πλήρους κατεστραμμένης λωρίδας της Γάζας. Εκτιμάται ότι πέραν του 80% των κτηρίων και υποδομών έχουν καταστραφεί πλήρως άρα αντιλαμβανόμαστε και το οικονομικό αντίκτυπο. Είναι μια δύσκολη μέρα που ακολουθεί. Όλα αυτά εξαρτώνται και από την καλή θέληση των εμπλεκόμενων μερών, να τηρήσουν το πλαίσιο της συμφωνίας»

«Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη εκτίμηση για το τι θα γίνει. Προχωράμε βήμα βήμα και κρατάμε το θετικό της συμφωνίας για το πλαίσιο. Η υλοποίηση και οι λεπτομέρειες εφαρμογής είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε καθημερινά, κατά πόσο εφαρμόζεται ή κατά πόσο παραβιάζεται», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι «ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (09/10) για να επικυρώσει το κείμενο της συμφωνίας.