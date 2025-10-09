Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα
ΔΙΕΘΝΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 09.10.2025 - 14:10
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

Σε ισχύ τέθηκε η συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Με βάση τη συμφωνία, οι όμηροι που κρατά η Χαμάς αναμένεται να απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες 72 ώρες. «Θα έχουν επιστρέψει μέχρι τη Δευτέρα», δήλωσε σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Διεθνολόγος, Αντώνης Στυλιανού μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντική και ιστορική μέρα αναφορικά με τη διαμάχη που υπάρχει τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου 2023. Να τονίσουμε ότι αυτά τα δύο χρόνια συνεχίζουν να κρατούνται 48 όμηροι εκ των οποίων 20 εικάζεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί ενώ 1200 Ισραηλινοί, έχασαν τη ζωή τους στις 7 Οκτωβρίου και εκ τότε πέραν των 67 χιλιάδων Παλαιστίνιων σκοτώθηκαν από τη διαμάχη»

«Παράλληλα υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση εδώ και 2 χρόνια, βρισκόμαστε στο όριο του λοιμού στη Γάζα. Είναι ελάχιστη η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας άρα όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες 4 μέρες που ξεκίνησαν και οι επίσημες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, είναι ιδιαίτερα θετικά», συμπλήρωσε.

«Φαίνεται στην άκρη του τούνελ ένα φως ελπίδας. Πρόκειται για μια συμφωνία πλαίσιο, ένα πλαίσιο που θα οδηγήσει σε μια διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι επιλύεται από την πρώτη ημέρα το Παλαιστινιακό ζήτημα, σημαίνει όμως ότι τουλάχιστον θα τερματιστούν οι άμεσες και απευθείας εχθροπραξίες και ότι θα γίνει επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ αλλά και των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε Ισραηλινές φυλακές. Από εκεί και πέρα η πραγματική υλοποίηση αυτής της μεταβατικής περιόδου για την περιοχή της Γάζας  είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε στην πορεία», εξήγησε ο κύριος Στυλιανού.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «οι εξελίξεις στην περιοχή μας έχουν συνηθίσει να μην είναι ευοίωνες. Τονίζουμε όμως τη θετικότητα του γεγονότος ότι συμφωνήθηκε ένα πρώτο τουλάχιστον πλαίσιο για τον τερματισμό αυτής της τεράστιας κρίσης στη Μέση Ανατολή»

Η επόμενη μέρα

Όσο αφορά την επόμενη μέρα ο Διεθνολόγος τόνισε ότι «είναι πολύ πιο δύσκολη από την προηγούμενη γιατί μέσα από την επόμενη μέρα θα πρέπει να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τα εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Θα πρέπει παράλληλα να γίνει μια ανοικοδόμηση από το μηδέν της πλήρους κατεστραμμένης λωρίδας της Γάζας. Εκτιμάται ότι πέραν του 80% των κτηρίων και υποδομών έχουν καταστραφεί πλήρως άρα αντιλαμβανόμαστε και το οικονομικό αντίκτυπο. Είναι μια δύσκολη μέρα που ακολουθεί. Όλα αυτά εξαρτώνται και από την καλή θέληση των εμπλεκόμενων μερών, να τηρήσουν το πλαίσιο της συμφωνίας»

«Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη εκτίμηση για το τι θα γίνει. Προχωράμε βήμα βήμα και  κρατάμε το θετικό της συμφωνίας για το πλαίσιο. Η υλοποίηση και οι λεπτομέρειες εφαρμογής είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε καθημερινά, κατά πόσο εφαρμόζεται ή κατά πόσο παραβιάζεται», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι «ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (09/10) για να επικυρώσει το κείμενο της συμφωνίας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ασθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ

 09.10.2025 - 14:08
Επόμενο άρθρο

Κόνι Μεταξά: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη μετά την επισημοποίηση του χωρισμού από τον Καπότση

 09.10.2025 - 14:10
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

  •  09.10.2025 - 13:46
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

  •  09.10.2025 - 14:10
Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

  •  09.10.2025 - 13:38
Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

  •  09.10.2025 - 13:16
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα