Ασθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας, με την οικογένεια να εκφράζει έντονα παράπονα προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για πολύωρη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση.

Μετά την καταγγελία, το νοσηλευτήριο διέταξε εσωτερική έρευνα για να διαλευκανθούν τα γεγονότα και να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες.

«Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ακριβείς συνθήκες» ή τις ιατρικές ενδείξεις που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας ασθενής ενδέχεται να παραμείνει αρκετές ώρες στο ΤΑΕΠ, είτε λόγω φόρτου περιστατικών, είτε επειδή χρειάζεται χρόνος για εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση.

«Σίγουρα είναι αρκετές οι ώρες, όμως μπορεί να συμβούν περιστατικά που να χρειαστεί να παραμείνουν για πολλές ώρες» λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή ανάγκης περαιτέρω εξέτασης, πρόσθεσε.

Ο κ. Καραϊσκάκης εξήγησε ότι σε περίπτωση που ένα νοσηλευτήριο δεν μπορεί να καλύψει ένα περιστατικό, υπάρχει διαδικασία παραπομπής σε άλλο νοσηλευτήριο εντός του ΓΕΣΥ, ώστε να μην παραμένουν ασθενείς αβοήθητοι.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει πρόνοια για παροχή νερού ή φαγητού σε ασθενείς που περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση του ιατρικού προσωπικού.

Δείτε το βίντεο: