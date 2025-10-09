Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑσθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ

 09.10.2025 - 14:08
Ασθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ

Αναστάτωση προκάλεσε καταγγελία οικογένειας ασθενούς, σύμφωνα με την οποία οικείο τους πρόσωπο παρέμεινε για αρκετές ώρες σε ιδιωτικό Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ενταγμένο στο ΓΕΣΥ, χωρίς να λάβει τροφή ή νερό, εν αναμονή ιατρικής εξέτασης.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας, με την οικογένεια να εκφράζει έντονα παράπονα προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για πολύωρη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση.

Μετά την καταγγελία, το νοσηλευτήριο διέταξε εσωτερική έρευνα για να διαλευκανθούν τα γεγονότα και να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες.

«Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ακριβείς συνθήκες» ή τις ιατρικές ενδείξεις που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας ασθενής ενδέχεται να παραμείνει αρκετές ώρες στο ΤΑΕΠ, είτε λόγω φόρτου περιστατικών, είτε επειδή χρειάζεται χρόνος για εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση.

«Σίγουρα είναι αρκετές οι ώρες, όμως μπορεί να συμβούν περιστατικά που να χρειαστεί να παραμείνουν για πολλές ώρες» λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή ανάγκης περαιτέρω εξέτασης, πρόσθεσε.

Ο κ. Καραϊσκάκης εξήγησε ότι σε περίπτωση που ένα νοσηλευτήριο δεν μπορεί να καλύψει ένα περιστατικό, υπάρχει διαδικασία παραπομπής σε άλλο νοσηλευτήριο εντός του ΓΕΣΥ, ώστε να μην παραμένουν ασθενείς αβοήθητοι.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει πρόνοια για παροχή νερού ή φαγητού σε ασθενείς που περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση του ιατρικού προσωπικού.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Klavdia: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον χωρισμό από τον OGE - Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα...

 09.10.2025 - 14:03
Επόμενο άρθρο

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

 09.10.2025 - 14:10
Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για ειρήνη – Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ

  •  09.10.2025 - 12:20
Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

  •  09.10.2025 - 13:46
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

  •  09.10.2025 - 14:10
Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

  •  09.10.2025 - 13:38
Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

  •  09.10.2025 - 13:16
Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

Στην αντεπίθεση ο ΕΟΑ Λευκωσίας - «Υπήρχε έρευνα εναντίον του καταγγέλων για σεξουαλική παρενόχληση»

  •  09.10.2025 - 12:31
Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη

  •  09.10.2025 - 12:46
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα