Σόου Τραμπ σε δείπνο δωρητών του - Παρουσίασε αίθουσα χορού αξίας 250 εκατ. δολαρίων και τη δική του Αψίδα, «θα είναι αληθινά ωραία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε χθες, Τετάρτη, ένα πολυτελές δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για τη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στο Λευκό Οίκο με κόστος 250 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν αντιπρόσωποι επιχειρήσεων τεχνολογίας, όπως οι Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft και Palantir, ή της γιγάντιας αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τον κατάλογο των προσκεκλημένων του Λευκού Οίκου.

Οι δίδυμοι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, ιδρυτές της πλατφόρμας Gemini, ήταν επίσης παρόντες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην αίθουσα.


 
«Μερικοί από εσάς φάνηκαν πολύ, πολύ γενναιόδωροι», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους του. «Θέλω να πω, μερικοί από εσάς που κάθεστε εδώ μπροστά μου με ρώτησαν, 'Κύριε, θα θέλατε 25 εκατομμύρια δολάρια;'. Απάντησα: 'Θα τα πάρω'».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η νέα αίθουσα χορού θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από ιδιωτικά κεφάλαια. Από αυτά, 22 εκατομμύρια προέρχονται από μια συμφωνία που είχε κάνει με το YouTube το Σεπτέμβριο, αφού η εταιρεία είχε αναστείλει το λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Στη διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος άνοιξε τις κουρτίνες της Ανατολικής Αίθουσας, αποκαλύπτοντας στους προσκεκλημένους τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας χορού, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη προσθήκη στο Λευκό Οίκο εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
WATCH: Donald Trump Unveils Plan for New $200 Million White House Ballroom | DRM News | AC1Z


Σύμφωνα με τον ίδιο, η αίθουσα θα έχει τέσσερις τοίχους από αλεξίσφαιρο γυαλί, θα μπορεί να δεχθεί 1.000 ανθρώπους, καθώς και να φιλοξενεί τελετές προεδρικής ορκωμοσίας.

Είναι η σημαντικότερη από τις αλλαγές που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο. Για παράδειγμα, έχει ήδη φορτώσει το Οβάλ Γραφείο με χρυσές διακοσμήσεις και άλλαξε τον ροδώνα της εσωτερικής αυλής.

Ο Τραμπ έδειξε επίσης σχέδια για την αψίδα που θέλει να κατασκευάσει κοντά στο μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, μια εκδοχή της οποίας έχει διαστάσεις πιο επιβλητικές από αυτές της γαλλικής Αψίδας του Θριάμβου.
Σήκωσε στα χέρια του ένα μικρής κλίμακας μοντέλο της κατασκευής αυτής, που επονομάζεται ήδη «Αψίδα του Τραμπ».



«Θα είναι αληθινά ωραία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

