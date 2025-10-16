Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωπηλατώντας για την αγάπη: Το Paddle for Autism δίνει έναν καλό σκοπό στο φετινό Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

 16.10.2025 - 11:20
Κωπηλατώντας για την αγάπη: Το Paddle for Autism δίνει έναν καλό σκοπό στο φετινό Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Μέσα στην καρδιά του Διεθνούς Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού (ISTF 2025), το οποίο θα ζωντανέψει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου, μια ξεχωριστή δράση έρχεται να αποδείξει στην πράξη την πανάρχαια σύνδεση της θάλασσας με τον άνθρωπο και κυρίως την ανθρωπιά.

Ο λόγος για το Paddle for Autism 2025, τη φιλανθρωπική κωπηλατική διαδρομή που μετά την τεράστια περσινή επιτυχία, επιστρέφει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου με έναν υψηλό στόχο: να στηρίξει και φέτος το σημαντικό έργο του Συνδέσμου Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό Αμμοχώστου.

40 χιλιόμετρα αλληλεγγύης

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου λοιπόν, μια ομάδα από αφοσιωμένους εθελοντές θα επιβιβαστεί στις σανίδες Stand-Up Paddle (SUP) για μια εντυπωσιακή διαδρομή 40 χιλιομέτρων. Δεν πρόκειται για έναν απλό αγώνα αντοχής. Είναι ένας υπερμαραθώνιος συμπόνιας, όπου κάθε κίνηση του κουπιού κρύβει ένα μήνυμα στήριξης προς τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Ο τερματισμός στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, γύρω στις 5 το απόγευμα, αναμένεται να είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του τετραήμερου φεστιβάλ. Οι κωπηλάτες, είμαστε σίγουροι κουρασμένοι αλλά και γεμάτοι ικανοποίηση, θα τύχουν μιας θερμής υποδοχής από τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για τη θάλασσα μπορεί να γίνει μια ανιδιοτελής πράξη ανθρωπιάς.

Το Paddle for Autism δεν περιορίζεται μόνο στο event της 26ης Οκτωβρίου. Για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού, ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό Αμμοχώστου θα έχει το δικό του περίπτερο στη Μαρίνα. Εκεί οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία , ανάμεσα στις εκθέσεις και τις εκδηλώσεις, να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους του Συνδέσμου, να ενημερωθούν για τις σημαντικές τους δράσεις, αλλά και να προσφέρουν τις δωρεές τους.

Αυτό το event, που υποστηρίζεται από την Μαρίνα Αγίας Νάπας και το Blue Surf Property, μας θυμίζει ότι η θάλασσα είναι το κοινό μας στοιχείο, και πως η πραγματική δύναμη της κοινότητας κρύβεται στην ικανότητά της να νοιάζεται.

Επισκεφθείτε τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, χειροκροτήστε τους κωπηλάτες και στηρίξτε έναν σκοπό που πραγματικά αξίζει. Η δική σας συμβολή κάνει τη διαφορά. Και μην ξεχνάτε ότι όταν η θάλασσα μας ενώνει, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν!

Μπορείτε επίσης να δείξετε την υποστήριξή σας μέσω της δωρεάς σας εδώ.

 

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

Θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ θεωρεί ότι μπορεί να φέρει ο διάλογος που θα λάβει χώρα σήμερα ανάμεσα στις συντεχνίες και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

