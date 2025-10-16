Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι αυξάνονται οι στοχευμένες επιθέσεις μέσω τηλεφωνικών απατών.

Οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της Google και τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους χρήστες, χρησιμοποιώντας πλαστογραφημένους αριθμούς, όπως ο +1 (650) 253-0000, αριθμός που φαίνεται να ανήκει στην ίδια την εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ενημερώνουν το θύμα ότι εντοπίστηκαν «ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης» στον λογαριασμό του και ζητούν να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για phishing call, αφού μόλις ο χρήστης αποκαλύψει τον κωδικό του ή πατήσει σε σύνδεσμο που του στέλνουν, οι δράστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό και στα δεδομένα του.

Τι αναφέρει η Google και πως να προστατευθείτε

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ποτέ δεν επικοινωνεί τηλεφωνικά για να ζητήσει αλλαγή κωδικού ή επίλυση προβλήματος ασφαλείας. Όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά μέσα από το ίδιο το Gmail ή τον λογαριασμό Google, και όχι μέσω τηλεφωνημάτων ή SMS.

Για να προστατευθείτε απ' τους επιτήδειους, αγνοήστε τις κλήσεις και αν κάποιος ισχυριστεί ότι τηλεφωνεί από την Google να κλείσετε αμέσως το τηλέφωνο. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξτε μόνοι σας τη δραστηριότητα ασφαλείας στον λογαριασμό σας μέσω του myaccount.google.com/security. Τέλος, καλό είναι να εκτελέσετε έλεγχο ασφαλείας για να ενισχύσετε την προστασία του λογαριασμού σας.

Συμβουλές από ειδικούς κυβερνοασφάλειας για την προστασία

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας έδωσαν τις δικές τους συμβουλές για να μην έχετε θέμα με κωδικούς και παραβιάσεις. Δημιουργήστε ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς για κάθε υπηρεσία και ενεργοποιήστε την επικύρωση σε δύο βήματα (2FA) μέσω εφαρμογής, όπως το Google Authenticator και όχι με SMS.

Χρησιμοποιήστε Passkeys όπου υποστηρίζονται, για σύνδεση χωρίς κωδικό και διαχειριστείτε με ασφάλεια τους κωδικούς σας μέσω password manager.

Πηγή: newsbomb.gr