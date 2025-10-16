Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠροσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»
ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

 16.10.2025 - 11:32
Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

Ψευδείς αναφορές για δήθεν διαρροή 2,5 δισεκατομμυρίων λογαριασμών Gmail κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία στους χρήστες.

Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι αυξάνονται οι στοχευμένες επιθέσεις μέσω τηλεφωνικών απατών.

Οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της Google και τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους χρήστες, χρησιμοποιώντας πλαστογραφημένους αριθμούς, όπως ο +1 (650) 253-0000, αριθμός που φαίνεται να ανήκει στην ίδια την εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ενημερώνουν το θύμα ότι εντοπίστηκαν «ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης» στον λογαριασμό του και ζητούν να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για phishing call, αφού μόλις ο χρήστης αποκαλύψει τον κωδικό του ή πατήσει σε σύνδεσμο που του στέλνουν, οι δράστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό και στα δεδομένα του.

Τι αναφέρει η Google και πως να προστατευθείτε

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ποτέ δεν επικοινωνεί τηλεφωνικά για να ζητήσει αλλαγή κωδικού ή επίλυση προβλήματος ασφαλείας. Όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά μέσα από το ίδιο το Gmail ή τον λογαριασμό Google, και όχι μέσω τηλεφωνημάτων ή SMS.

Για να προστατευθείτε απ' τους επιτήδειους, αγνοήστε τις κλήσεις και αν κάποιος ισχυριστεί ότι τηλεφωνεί από την Google να κλείσετε αμέσως το τηλέφωνο. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξτε μόνοι σας τη δραστηριότητα ασφαλείας στον λογαριασμό σας μέσω του myaccount.google.com/security. Τέλος, καλό είναι να εκτελέσετε έλεγχο ασφαλείας για να ενισχύσετε την προστασία του λογαριασμού σας.

Συμβουλές από ειδικούς κυβερνοασφάλειας για την προστασία

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας έδωσαν τις δικές τους συμβουλές για να μην έχετε θέμα με κωδικούς και παραβιάσεις. Δημιουργήστε ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς για κάθε υπηρεσία και ενεργοποιήστε την επικύρωση σε δύο βήματα (2FA) μέσω εφαρμογής, όπως το Google Authenticator και όχι με SMS.

Χρησιμοποιήστε Passkeys όπου υποστηρίζονται, για σύνδεση χωρίς κωδικό και διαχειριστείτε με ασφάλεια τους κωδικούς σας μέσω password manager.

Πηγή: newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κωπηλατώντας για την αγάπη: Το Paddle for Autism δίνει έναν καλό σκοπό στο φετινό Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

 16.10.2025 - 11:20
Επόμενο άρθρο

Είσαι single; Είναι εντάξει! Πάρε τον εαυτό σου σε ραντεβού - Πώς «φτιάχνει» η ψυχολογία μας

 16.10.2025 - 11:42
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

  •  16.10.2025 - 06:25
Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

  •  16.10.2025 - 10:25
Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

  •  16.10.2025 - 11:52
Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

  •  16.10.2025 - 11:55
Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

  •  16.10.2025 - 11:32
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.10.2025 - 09:26
Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

  •  16.10.2025 - 08:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα