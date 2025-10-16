Είσαι single; Είναι εντάξει! Πάρε τον εαυτό σου σε ραντεβού - Πώς «φτιάχνει» η ψυχολογία μας

είτε είμαστε σε σχέση είτε όχι.

Είναι ένας ο τρόπος να επανασυνδεθούμε με τον εσωτερικό μας κόσμο, να αφήσουμε για λίγο την κοινωνικοποίηση στην άκρη, να ακούσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και να κάνουμε πράγματα που απολαμβάνουμε, χωρίς συμβιβασμούς.

Δεν πρόκειται για μοναξιά ή απομόνωση. Πρόκειται για ενσυνείδητο χρόνο με τον εαυτό μας, κάτι που, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες, είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς μειώνονται σημαντικά όταν ο χρόνος που περνάμε μόνοι μας είναι προσωπική επιλογή και όχι επιβαλλόμενος. Οι συμμετέχοντες που αφιέρωσαν χρόνο στον εαυτό τους ανέφεραν λιγότερο άγχος και ψυχολογική πίεση.

Παράλληλα, άλλη έρευνα απέδειξε ότι όσοι επαναπροσδιορίζουν τον χρόνο μόνοι τους ως «απομόνωση» (solitude) αντί για «μοναξιά», βιώνουν πολύ λιγότερες επιπτώσεις στη διάθεσή τους. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη: όταν είσαι μόνος/μόνη από επιλογή, δεν είσαι μόνος/μόνη… είσαι ελεύθερος/η.

Αυτοφροντίδα άλλωστε σημαίνει να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας και να αφιερώνουμε χρόνο για να τις καλύψουμε. Τα solo dates είναι από τις πιο απλές, αυθεντικές και βαθιά αναζωογονητικές μορφές αυτοφροντίδας.

Ιδέες για solo dates

Spa day: Μασάζ, περιποίηση προσώπου, μανικιούρ ή απλώς ένα χαλαρωτικό μπάνιο και απαλή μουσική. Ο ιδανικός τρόπος να “αποσυνδεθούμε” από τον έξω κόσμο.

Κινηματογράφος: Χωρίς να έχετε κανέναν να σας λέει τι ταινία να δείτε, απολαμβάνοντας μια εμπειρία μόνο με τον εαυτό σας.

Βόλτα κοντά σε νερό: Περπατήστε δίπλα σε θάλασσα, λίμνη ή ποτάμι. Το νερό έχει θεραπευτικές ιδιότητες, απλώς παρατηρήστε, ακούστε, ηρεμήστε.

Βόλτα σε βιβλιοπωλείο με καφέ στο χέρι: Περιπλανηθείτε χωρίς προορισμό ανάμεσα σε βιβλία. Μυρωδιές χαρτιού και καφέ, εγγυημένη συνταγή ηρεμίας.

Βοτανικός κήπος ή βόλτα στη φύση: Τα φυτά έχουν τη δική τους σοφία, αφήστε τα να σας επηρεάσουν θετικά.

Επίσκεψη σε ένα μουσείο: Μια όμορφη βόλτα με φόντο τη τέχνη αποτελεί μια από τις καλύτερες και πιο δημιουργικές ιδέες για solo date.

Γιατί λειτουργούν τα solo dates ;

Όταν περνάμε χρόνο μόνοι μας:

Καθαρίζει το μυαλό μας από εξωτερικούς θορύβους και προσδοκίες.

Ανακαλύπτουμε ξανά τον εαυτό μας και τι πραγματικά απολαμβάνουμε να κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας.

Ανακουφιζόμαστε από άγχος και πίεση.

Χτίζουμε συναισθηματική αυτονομία — δεν εξαρτόμαστε από άλλους για να νιώσουμε πληρότητα.

Έχουμε χρόνο για να ηρεμήσουμε και να συνδεθούμε με εμάς τους ίδιους.

Τα solo dates δεν είναι επομένως πολυτέλεια, είναι μια εσωτερική ανάγκη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι πρόθεση. Ξεκινήστε με κάτι μικρό: ένα καφέ μόνοι σας, μια βόλτα στο πάρκο ή ένα κεφάλαιο από το αγαπημένο σας βιβλίο. Ό,τι κι αν επιλέξετε, κάντε το για εσάς — και παρατηρήστε πόσο καλύτερα θα αισθανθείτε.

Πηγή: Vita.gr