Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

Την αγανάκτησή τους για διαρρήξεις και βανδαλισμούς που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, εξέφρασαν την Πέμπτη γονείς και μαθητές, σε εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε, τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες, στο χώρο του σχολείου.

Το τελευταίο περιστατικό και αφορμή για την ειρηνική διαμαρτυρία καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όταν άγνωστοι διέρρηξαν τέσσερις αίθουσες και έκλεψαν 52 ηλεκτρονικές συσκευές (φορητούς Η/Υ και tablets) αξίας περί τις 25 χιλιάδες ευρώ.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, Δημήτρης Αγησιλάου, εξέφρασε την αντίθεση και θλίψη για όσα καταγράφονται στο σχολείο τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, καλώντας τους αρμοδίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και προειδοποιώντας με δυναμικότερες κινητοποιήσεις.

«Προσπαθούμε με αυτήν την διαμαρτυρία να δείξουμε και την αντίθεση μας και την αγανάκτηση μας στο γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεται κανένας πως, με το να επεμβαίνουν οι οποιοιδήποτε νυχτοβάτες στους σχολικούς χώρους και να προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα στη σχολική μονάδα, αναστατώνουν και τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς», είπε.

Ο Σύνδεσμος Γονέων, συνέχισε, θα προσπαθήσει, με διάφορους τρόπους και προτάσεις, να λύσει το πρόβλημα και είναι ανοικτός σε διάλογο « για να έρθουμε κοντά να λύσουμε το πρόβλημα αυτής της παραβατικότητας που υπάρχει».

Διαμήνυσε, εξάλλου, ότι η σημερινή διαμαρτυρία είναι ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης και ότι, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα, «θα συνεχίσουμε με άλλα μέτρα και άλλες δραστηριότητες».

Εξάλλου, το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου αναφέρει ότι, εκτός από την πρόσφατη κλοπή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ζημιές καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπου άγνωστοι έκαψαν τάξη και κατέστρεψαν τον ανελκυστήρα, έκλεψαν χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη φωτογράφιση, κατέστρεψαν την αίθουσα οικιακής οικονομίας, ντεπόζιτα νερού κ.α.

Αυτή τη στιγμή, προσθέτει, οι μαθητές και μαθήτριες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα που χρειάζονται χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, το εργαστήρι που καμάρωναν πλέον δεν διαθέτει εξοπλισμό και «αυτό μας κάνει να νιώθουμε πολύ άσχημα και ανασφαλείς».

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη ανακοίνωση του για τη διαμαρτυρία, ο Σύνδεσμος Γονέων του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ανέφερε ότι ζητά άμεση χορηγία για εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, με κάλυψη από τις 16:00 μέχρι τις 7:00, φύλακα ασφαλείας κατά τις νυχτερινές ώρες, περιοδικές περιπολίες της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και άμεση αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κλάπηκαν.

