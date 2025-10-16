Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο φουγάρο του καταστήματος και μέσα σε λίγα λεπτά ο καπνός κάλυψε ολόκληρο το εστιατόριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικά υποστατικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος του προσωπικού τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να βγει σε ασφαλή χώρο. Το άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
Ώρα κλήσης 10:35.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φουγάρο ταχυφαγείου στην περιοχή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και Υδραυλική Τηλεσκοπική Πλατφόρμα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας - Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου.
Μέλος του προσωπικού του ταχυφαγείου, στην προσπάθειά του να μεταβεί σε ανοιχτό χώρο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με Ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και γίνεται τελική κατάσβεση και εξαερισμός του χώρου.
