Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή του 28χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο - Τι κατέδειξε

Σύμφωνα με τα ευρήματα ο θάνατός του επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.10 το πρωί της Παρασκευής, ενώ ο 28χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αλκιωνίδων, κατευθυνόμενος προς τη συμβολή με την οδό Χαρίλαου Τρικούπη, στην περιοχή μεταξύ Αραδίππου και Δρομολαξιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αρθρωτό φορτηγό όχημα, που οδηγούσε στην οδό Αλκιωνίδων, άντρας ηλικίας 70 ετών, ο οποίος προσπαθούσε να εισέλθει με το όχημα του στην οδό Χαρίλαου Τρικούπη.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 28χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κατά τη νοσηλεία του, λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής, ο 28χρονος απεβίωσε.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας διερευνά τα αίτια πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.