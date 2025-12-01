Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Νέος πονοκέφαλος για την Airbus, πρόβλημα με τα πάνελ της ατράκτου σε δεκάδες A320

 01.12.2025 - 14:43
Reuters: Νέος πονοκέφαλος για την Airbus, πρόβλημα με τα πάνελ της ατράκτου σε δεκάδες A320

Η Airbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ανέφεραν πηγές του κλάδου.

Το πιθανό ελάττωμα καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν αποκλειστικά στο Reuters πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστεί το όνομά τους.

Η Airbus δεν έκανε άμεσα σχόλια. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 10%.

 
Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως. Προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων παράδοσης για το έτος και έχει επίσης αποσπαστεί από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω ενός σφάλματος λογισμικού.

Ένα άτομο με άμεση γνώση του θέματος είπε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για το πόσες και για πόσο καιρό.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι ο κατασκευαστής αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα είχαν προηγουμένως προβλέψει πολλοί αναλυτές, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό για το έτος μέχρι στιγμής σε 657.
 
Ο στόχος της εταιρείας είναι «περίπου 820» παραδόσεις για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Θα επιτύχει η εταιρεία τον στόχο της για τις παραδόσεις;

Οι αναλυτές ήταν διχασμένοι ως προς το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Κλοέ Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη.
 
Ωστόσο, ο στόχος παραμένει εφικτός, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές που εκδόθηκε πριν γίνει γνωστό το αναφερόμενο πρόβλημα ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Rob Morris δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει τις 800 παραδόσεις – κάτι που άλλοι θεωρούν ότι θα ήταν αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της – αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ελαφρώς χαμηλότερο».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

